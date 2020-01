Mobius Final Fantasy : Square Enix annonce la fin de son RPG nomade

La fermeture des serveurs de Mobius Final Fantasy est fixée pour mars prochain au Japon et juillet prochain en Occident.

Quatre ans après son lancement en fanfare sur les smartphones et les louanges pour ses graphismes exceptionnels, Mobius Final Fantasy a progressivement perdu de sa superbe et ne ressemble désormais plus tellement les foules. Une arrivée sur PC devait aider à attirer de nouveaux jeux, mais la sauce n’a jamais pris malgré une résolution 4K (des textures complexes des armures métalliques aux nuages paressant au-dessus de la tête du héros Wol) et du 60 images par seconde. Face à cette situation, l’éditeur japonais Square Enix a décidé de fermer les serveurs afin de pouvoir se concentrer sur de nouveaux projets.

Mobius Final Fantasy, l’aventure est bientôt terminée

Produit par Yoshinori Kitase avec l’aide du scénariste Kazushige Nojima, des artistes Toshitaka Matsuda et Toshiyuki Itahana et du compositeur Mitsuto Suzuki, Mobius FF prendra fin le 31 mars au Japon et trois mois plus tard en Europe et aux USA : “Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous les joueurs qui nous ont soutenus depuis le début du service le 3 août 2016. C’est avec un cœur gros que nous devons maintenant vous apporter cette triste nouvelle. Nous continuerons à mettre à jour les événements en jeu, y compris la conclusion de l’histoire du Guerrier du Désespoir, jusqu’à la fin du service. Nous espérons donc sincèrement que vous verrez le sort de nos aventuriers jusqu’au bout. Merci d’avoir combattu aux côtés des Guerriers de Lumière et d’avoir fait partie du monde de Mobius Final Fantasy. Puissiez-vous continuer à apporter la lumière de l’espoir à ceux qui vous entourent.”

A noter que la Magicite ne sera plus vendue d’ici fin mars, sachant que les notifications n’apparaissent plus depuis aujourd’hui.