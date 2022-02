MLB The Show 22 : la simulation de baseball sera portée sur Nintendo Switch

Désormais multiplateforme depuis l’année dernière, la célèbre licence de Sony s’ouvre encore un peu plus à la concurrence : “Pour la deuxième année consécutive, MLB The Show s’étend à une nouvelle plateforme et offrira aux fans une nouvelle façon de jouer ! MLB The Show 22 sera disponible sur Nintendo Switch pour la première fois, venant ainsi enrichir la gamme de consoles. C’est un moment très excitant pour nous tous, alors que la franchise légendaire continue d’accueillir davantage de joueurs. Nous tenons à remercier tout le monde chez Sony Interactive Entertainment, Xbox, Nintendo, la MLB, la MLB Players Association et San Diego Studio pour avoir rendu cela possible.”

Nintendo fans join Xbox & PlayStation fans to play against each other with cross-platform play in The Show 22. Cross-progression allows you to earn & use content on any platform or generation (except for exclusive features like Stadium Creator).

— MLB The Show (@MLBTheShow) February 5, 2022