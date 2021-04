MLB The Show 21 : un home run innatendu dans le Xbox Game Pass

Dès son lancement, MLB The Show 21 de Sony Interactive Entertainment rejoindra le service d'abonnement payant de Microsoft pour les consoles Xbox.

Contraint de rendre son exclusivité multiplateforme pour ne pas perdre la licence qui est produite depuis des années par SIE San Diego Studio, l’éditeur japonais Sony a également accepté que MLB The Show 21 intègre le Xbox Game Pass dès sa sortie contre sans doute un gros chèque de la part de son grand rival Microsoft. Une décision pas vraiment surprenante d’un point de vue commercial, mais qui n’a pas vraiment fait plaisir aux fans de PlayStation qui demandent désormais une belle compensation comme l’arrivée du jeu dans le PlayStation Plus pour ne pas se sentir léser. Pour certains, on n’est pas loin d’une trahison de haute importance qui entache la notoriété de la marque, surtout s’il n’y a aucune réaction positive d’ici les prochains jours.

I’m excited to see @MLBTheShow debuting on Xbox consoles this year. Today we announced it will also be available on @XboxGamePass at launch on April 20, allowing this great game to reach even more fans than ever before. https://t.co/F1mGZKEhro — Phil Spencer (@XboxP3) April 2, 2021

Si Phil Spencer, grand patron du jeu vidéo au sein de la firme de Redmond, a fait savoir qu’il était enchanté d’accueillir MLB The Show 21 sur les consoles Xbox, c’est Jamie Leece, vice-président chargé des jeux et de la VR chez MLB Advanced Media, qui s’est chargé d’annoncer l’arrivée du jeu dans le XGP : “En plus de sortir le 20 avril sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, ainsi que sur les téléphones et tablettes Android via Xbox Cloud Gaming (Beta) pour les membres Ultimate, nous sommes ravis d’annoncer que MLB The Show 21 arrive sur le Xbox Game Pass en day one. Les éditions standards de MLB The Show 21 sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One seront incluses dans le Xbox Game Pass afin que les membres puissent jouer à la meilleure version du jeu, quelle que soit la console sur laquelle ils se trouvent. Et grâce au jeu et à la progression multiplateforme, vous pouvez jouer contre d’autres personnes en ligne, et gagner et utiliser du contenu sur la plateforme et la génération de votre choix.”

