MLB The Show 21 : Sony Interactive Entertainment amène sa simulation de baseball sur les consoles Xbox

Après plus de deux décennies d'exclusivité sur les consoles de Sony, la nouvelle mouture de MLB The Show sortira également sur les consoles de Microsoft.

Officialisé l’année dernière lors d’un renouvellement de contrat entre Sony Interactive Entertainment et la Major League Baseball pour l’exploitation de la licence d’une discipline perçue comme une véritable institution en Amérique du Nord, MLB The Show 21 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One : “C’est une période charnière pour nous, car cette franchise historique sera accessible à de tout nouveaux joueurs. Nous tenons à remercier tout le monde chez PlayStation, Xbox, la MLB, la MLB Players Association et San Diego Studio pour leur assiduité et pour nous avoir permis de proposer MLB The Show à davantage d’utilisateurs. Nous sommes vraiment ravis que MLB The Show 21 sorte à la fois sur les consoles PlayStation et Xbox ! Attendez-vous à une nouvelle classe de légendes et à de nouvelles manières de jouer, y compris avec vos amis !”

Own your rivals. Own the show. Welcome to MLB® The Show 21™.

Seule absente, la version Nintendo Switch de MLB The Show 21. Il n’est pas impossible que la filiale des PlayStation Studios ne souhaite pas travailler sur un hardware inférieur aux consoles de Sony et Microsoft pour ne pas s’embêter à devoir faire des ajustements complexes ou devoir faire appel à un prestataire externe comme Virtuos Games et Panic Button Games pour réaliser le portage sur la machine hybride de la firme de Kyoto.

SIE San Diego Studio dévoile le premier trailer de MLB The Show 21

MLB The Show 21 est attendu pour le 20 avril prochain. Aucune mise à niveau gratuite entre les deux générations de consoles n’est prévue, mais du cross-play ainsi que du cross-platform est confirmé. A noter que Fernando Tatis Jr des Padres de San Diego aka “El Niño” est l’ambassadeur de ce nouvel opus, en plus d’être sur la jaquette.