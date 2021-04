MLB The Show 21 dans le Xbox Game Pass : la décision ne vient pas de Sony

Sony n'a pas choisi délibérément d'intégrer MLB The Show 21 sur le Xbox Game Pass, en plus de sa sortie sur les consoles de Microsoft.

En renouvelant le contrat de la licence MLB The Show, Sony Interactive Entertainment était dans l’obligation d’accepter que l’exclusivité de San Diego Studio sur les consoles PlayStation devienne multiplateforme. Annoncée pour la première fois sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, la simulation de baseball MLB The Show 21 est également prévue sur le Xbox Game Pass dès le 21 avril prochain. Une décision surprenante pour de nombreux joueurs, mais qui n’est pas volontaire comme l’a récemment expliqué un représentant de l’éditeur japonais : “Dans le cadre de l’objectif du jeu pour cette année, la Major League Baseball a décidé de faire découvrir la franchise à davantage de joueurs et de fans de baseball. Cette initiative offre une occasion unique d’établir davantage MLB The Show comme la première marque de jeux vidéo de baseball.”

MLB The Show 21 va attirer une nouvelle audience avec les consoles Xbox et le Xbox Game Pass

George Jijiashvili, analyste chez Omdia (leader dans la recherche sur les jeux et les technologies AR/VR), estime que ce choix vise avant tout à étendre la portée de la série : “Il s’agit pour la MLB de trouver un public plus large, ce qui a primé sur les joutes entre fabricants de consoles“. Même son de cloche du côté de Piers Harding-Rolls, directeur de la recherche chez Ampere Analysis, qui considère qu’il s’agit d’une décision pratique : “Du point de vue de la MLB, cela a un sens sur le plan commercial, car cela ouvre le contenu à beaucoup plus de joueurs, en particulier aux États-Unis, tout en permettant au studio établi de continuer à travailler sur le jeu. Je suis sûr que la MLB a observé avec intérêt la monétisation dans le jeu d’autres franchises de jeux sportifs comme Madden et FIFA et qu’elle pense à la portée du public plutôt qu’aux ventes.”

Difficile de savoir si Microsoft a quand même dû signer un chèque de plusieurs millions de dollars à MLB Advanced Media (division jeux vidéo de ) pour pouvoir proposer MLB The Show 21 dans le Xbox Game Pass pour une durée a priori illimitée et dès le lancement du jeu. Pour Sony, il n’y a que l’aspect commercial qui est positif dans cette histoire.