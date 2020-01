Mixer : Microsoft proposerait des contrats d’exclusivité lucratifs

La plateforme de streaming de Microsoft serait en mesure d'aligner les millions de dollars pour attirer de nombreuses personnalités du milieu.

CNN Business révèle via les informations de Justin Warden, le PDG de la société de marketing et de gestion des talents Ader, que Mixer aurait versé entre 20 et 30 millions de dollars à Tyler “Ninja” Blevins (streameur populaire sur Fortnite, le célèbre Battle Royale du studio Epic Games) pour qu’il devienne l’une des égéries du principal concurrent de Twitch, le service d’Amazon, pendant plusieurs années. Ce dernier est alors passé de 14 millions d’abonnés à 2,8 millions d’abonnés sur la plateforme de Microsoft. La société américaine et Loaded, l’agence de Ninja, n’ont d’ailleurs pas souhaité confirmer ou infirmer les chiffres avancés.

Des offres alléchantes pour faire migrer plusieurs communautés sur Mixer

Justin Warden, dont l’agence travaille également avec un certain nombre de joueurs importants, et Ryan Morrison, PDG de l’agence Evolved, estiment que les streameurs ayant plus de 10.000 abonnés sur Twitch ou plus peuvent obtenir des offres allant jusqu’à 10 millions de dollars, tandis que les vidéastes plus petits peuvent obtenir jusqu’à 1 million de dollars. Depuis l’arrivée de Ninja en août dernier, Mixer a également accueilli Michael “Shroud” Grzesiek, Cory “King Gothalion” Michael et Soleil “Ewok” Wheeler.

YouTube rentre aussi dans la danse

Comme Mixer, YouTube a également décidé de faire une razzia chez Twitch en signant en début d’année les streameurs Lannan “LazarBeam” Elliott, Elliott “Muselk” Watkins et Rachell “Valkyrae” Hofstetter contre une somme totalement inconnue. Ces derniers rejoignent ainsi Jack “CouRage” Dunlop et “Lachlan” Ross Power dans la catégorie gaming de l’hébergeur vidéo de Google. On assiste à une véritable guerre dans le milieu du streaming.

“Le jeu vidéo sur YouTube vient de connaître sa meilleure année à ce jour. Nous avons vu plus de 35 millions de personnes uploader une vidéo de jeu en 2019, nous avons eu des événements de diffusion en direct comme la fin de Fortnite (chapitre 1), où plus de 4 millions de personnes se sont connectées, et nous avons ajouté des créateurs incroyables comme Lachlan et CouRage à notre liste toujours croissante de streameurs exclusifs“, a déclaré Ryan Wyatt, responsable des jeux sur YouTube. “Chaque créateur de jeux, quel que soit l’endroit où il stream, est un créateur de contenu sur YouTube, et nous sommes fiers d’être le berceau du meilleur contenu de jeu vidéo au monde. 2020 devrait être encore meilleur que 2019 avec le contenu passionnant qui viendra de la part de LazarBeam, Muselk et Valkyrae. Nous sommes ravis de les voir faire partie de notre grande famille de streameurs.“