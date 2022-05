Mission Impossible 7 : Dead Reckoning Part One sortira en juillet 2023 dans les salles obscures

Le comédien américain Tom Cruise fait le show avec la première bande-annonce de Mission Impossible 7 : Dead Reckoning Part One.

Dans Dead Reckoning Part One, septième volet de la franchise Mission Impossible, Tom Cruise incarne à nouveau Ethan Hunt.Le célèbre agent de l’Impossible Missions Force) sera amené à reprendre contact avec directeur de l’IMF, Eugene Kittridge (Henry Czerny). Le casting comprend toujours Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Henry Czerny, mais accueille également les nouveaux venus Hayley Atwell dans le rôle de Grace et Esai Morales dans celui du méchant.

Un trailer pour Mission Impossible 7 : Dead Reckoning Part One

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie (Rogue Nation, Fallout), Mission Impossible 7 : Dead Reckoning Part One sortira au cinéma le 14 juillet 2023 sachant que Dead Reckoning Part Two est prévu pour 2024. M:I 8 est toujours planifié pour le 28 juin 2024.