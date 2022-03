Miss Marvel, la nouvelle super-héroïne du MCU sur le petit écran

La comédienne pakistano-canadienne Iman Vellani incarnera son premier rôle à la télévision avec Miss Marvel.

Miss Marvel de Marvel Studios est une nouvelle série originale qui présente Kamala Khan, une adolescente américaine musulmane qui grandit à Jersey City. Joueuse passionnée et auteur vorace de fan-fictions, Kamala est une méga fan de super-héros à l’imagination débordante, en particulier lorsqu’il s’agit de Captain Marvel. Pourtant, Kamala a l’impression de ne pas être à sa place à l’école et parfois même à la maison, jusqu’à ce qu’elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés.

Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. #MsMarvel pic.twitter.com/AW8XxDxluc — Ms. Marvel (@msmarvel) March 15, 2022

Iman Vellani incarne Kamala Khan, alias Ms. Marvel. Le casting comprend également Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer et Nimra Bucha.

Un trailer pour Miss Marvel

Miss Marvel sera diffusée en exclusivité sur Disney+ à partir du 8 juin prochain.

Les épisodes sont réalisés par Adil El Arbi et Bilall Fallah, Meera Menon et Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Bisha K. Ali sont les producteurs exécutifs. Les co-producteurs exécutifs de la série télévisée Miss Marvel sont Sana Amanat et Trevor Waterson, tandis que Bisha K. Ali est le scénariste en chef.