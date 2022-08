Mini, micro, nano, découpe, tout savoir sur la carte SIM

mini, micro, nano, pourquoi ces différents formats de carte SIM ? Est-il possible de découper sa carte SIM ? Comment faire ? Quelle est la meilleure option ?

Lorsque l’on change de téléphone, l’un des aspects pratiques à prendre en considération est le format de la carte SIM. Si la carte SIM actuelle n’est pas compatible avec l’appareil, il faut soit en commander une autre, soit la découper. Si le format mini a pratiquement disparu aujourd’hui, les formats micro et nano sont assez répandus. Quelle différence ? Comment passer d’un format micro à nano ? Et de nano à micro ? Est-ce seulement possible ? On vous dit tout.

La carte SIM est une puce contenant un microcontrôleur et de la mémoire. Elle est utilisée pour stocker les informations spécifiques à l’abonné d’un réseau mobile – en l’occurrence, un numéro IMSI, constitué du code pays, de l’identifiant de l’opérateur et de l’identifiant de l’abonné -. Elle permet également de stocker des données et des applications de l’utilisateur, de son opérateur ou dans certains cas de tierces parties.

Avec le temps, elle a évolué. Pendant longtemps, il n’y avait qu’un seul format, mais aujourd’hui, on en compte trois : la carte SIM standard ou mini, la micro SIM et la nano SIM. Et ces formats ne sont pas compatibles avec tous les smartphones. Les appareils les plus récents fonctionnent avec une nano, les plus anciens, ou les plus basiques, demandent du mini ou du micro. Lorsque vous commandez une carte SIM, l’on vous demande le format désiré. Il peut arriver de se tromper. Que faire alors ?

Il faut savoir qu’il est tout à fait possible de découper une carte SIM, pour passer d’un format micro au format nano. L’opération est cependant irréversible et il faut bien prendre soin de ne pas endommager la puce.

Ainsi, si vous avez une carte SIM pas compatible avec votre téléphone, vous pouvez soit commander une nouvelle carte au bon format, soit découper la vôtre. À noter, de plus en plus, les opérateurs proposent des cartes SIM deux voire trois en un (micro/nano voire mini/micro/nano). Il suffit alors d’ôter le support adéquat pour obtenir le format désiré. Free Mobile, de son côté, propose par ailleurs des cartes SIM repositionnables qui permettent de basculer d’une mini vers une micro SIM et inversement. Les opérateurs proposent aussi des cartes triple découpe, avec les trois formats. Chez Free Mobile, l’option n’existe actuellement qu’à La Réunion.

Quelle est la meilleure option ?

Pour découper sa carte SIM, deux options. Vous pouvez vous rendre, non pas dans une boutique de votre opérateur, qui vous fera le plus souvent commander une nouvelle carte – une opération payante, aux alentours de 10 € -, mais dans une boutique de réparation. La plupart propose le service, parfois même gratuitement. L’autre option consiste à réaliser l’opération vous-même. Le plus simple pour ce faire est d’investir dans une petite machine dédiée, une découpeuse de carte SIM, laquelle ressemble fort à une perforeuse. Il suffit de mettre en place le bon format, d’insérer sa carte SIM et en un coup, le tour est joué.

Vous pouvez aussi, si vous êtes habile de vos mains et équipé, utiliser un patron – on en trouve facilement sur le web – et découper vous-même le support. On répète, l’opération n’est pas sans risque, vous pouvez endommager votre puce. Mieux vaut passer par votre opérateur. Une fois la nouvelle carte SIM en place dans le téléphone, n’oubliez pas de l’activer, sans quoi vous ne pourrez l’utiliser.

PS : certains smartphones sont désormais dotés de la fonctionnalité eSIM. Il s’agit d’une carte SIM électronique, uniquement logicielle donc, qui vient s’activer sur le téléphone via une application. Cela peut être très pratique, notamment pour l’étranger.