Ming-Chi Kuo annonce un Apple iPhone avec écran pliable pour 2023

La technologie des écrans pliables n'en est qu'à ses débuts. Nul doute qu'une fois plus évoluée, nos smartphones, tablettes, voire ordinateurs portables en profiteront grandement. Pour l'heure, certaines marques s'y intéressent de près.

Les fabricants de smartphones à avoir commercialisé des appareils avec écran pliable se comptent actuellement sur les doigts d’une main. Ils sont cependant bien plus nombreux à s’intéresser, voire à travailler avec ces technologies en interne. C’est le cas d’Apple qui, bien que le géant soit connu pour prendre son temps avec ces grosses innovations, travaille sur le sujet. Un iPhone avec écran pliable pourrait même voir le jour dans un avenir relativement proche.

Ming-Chi Kuo annonce un iPhone avec écran pliable pour 2023

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs affirmant qu’Apple travaillerait sur un iPhone avec écran pliable. Certaines ont même suggéré qu’un tel appareil pourrait voir le jour en 2023 tandis que d’autres affirment qu’il faudra attendre 2024. Cela étant dit, l’analyste très réputé, et très fiable dès qu’il s’agit de l’écosystème Apple, Ming-Chi Kuo, semble pencher pour 2023.

Selon une note de recherche, note sur laquelle Cult of Mac a pu mettre la main, il semblerait que l’analyste soit convaincu que le premier Apple iPhone avec écran pliable sera commercialisé en 2023. Cependant, notre homme précise que cette sortie ne sera possible que si Apple parvient à dompter cette technologie d’écran pliable et de fabriquer en masse de tels composants.

Mais il reste encore beaucoup de défis à surmonter

À l’heure actuelle, les écrans pliables n’offrent une durée de vie que très limitée. Rapidement, des pliures apparaissent à l’endroit où l’écran se plie et se déplie. Jusqu’à présent, les entreprises comme Samsung et Motorola travaillent activement à empêcher cela, ou plus généralement, à augmenter la durée de vie de ces composants. L’avenir nous dira si Apple trouve une solution avant Samsung et consort.

Ming-Chi Kuo précise aussi dans sa note de recherche que, une fois déplié, l’écran devrait offrir une diagonale comprise entre 7,5 et 8 pouces, ce qui signifie que les utilisateurs se retrouveraient alors avec un appareil d’une taille similaire à celle d’un iPad mini entre les mains. Ceci va à l’encontre d’un rapport précédent suggérant qu’Apple semblait s’orienter vers un appareil façon clapet. Quoi qu’il en soit, 2023 est encore assez loin, ces rumeurs n’ont que peu de poids.