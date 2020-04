Minecraft RTX : une bêta pour la mise à jour qui apporte du Ray Tracing

Le célèbre bac à sable du studio suédois Mojang va bientôt pouvoir profiter du Ray Tracing avec la mise à jour RTX de Nvidia.

Le Ray Tracing va transcender les graphismes de Minecraft, tout en étant couplé à la nouvelle version du DLSS (Deep Learning Super Sampling), un système d’upscale intelligent le nombre d’images par seconde dans les jeux, sans faire de compromis sur la qualité d’image : “Les effets d’illumination globale mettent en valeur chaque bloc de l’environnement, les pixels émissifs illuminent votre monde à la perfection, l’eau reflète les paysages, les ombres sont projetées avec précision et les matériaux physiques enrichissent le monde qui vous entoure.”

Six nouvelles cartes (“Of Temples & Totems” de Razzleberries, “Imagination Islands” de Blockworks, “Crystal Palace” de GeminiTay, “Aquatic Adventure” de Dr_Bond, “Color, Light & Shadow” de PearlescentMoon et enfin “Neon District” de Elysium Fire) dans Minecraft RTX vont pouvoir profiter d’une fidélité visuelle exceptionnelle grâce à la puissance phénoménale du Ray Tracing en temps réel et aux performances incomparables de l’IA et du DLSS.

Les cartes graphiques GeForce RTX de Nvidia pour jouer à Minecraft RTX

GeForce RTX 2060 : 319,99 euros

GeForce RTX 2070 : 629 euros

GeForce RTX 2080 : 839 euros

GeForce RTX 2060 Super : 429 euros

GeForce RTX 2070 Super : 539 euros

GeForce RTX 2080 Super : 749 euros

GeForce RTX 2080 Ti : 1259 euros

Minecraft RTX se dévoile dans un trailer

La version RTX de Minecraft sera disponible en bêta ouverte sur Windows 10 dès le 16 avril prochain.