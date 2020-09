Minecraft : la compatibilité PSVR arrive dans le courant du mois

Minecraft est un jeu culte parmi les jeux cultes. Des millions de joueurs creusent chaque jour dans cet univers bac à sable pour donner vie à leurs projets, par exemple. Et bientôt, cela pourra se faire en réalité virtuelle via le PSVR.

Inutile de présenter une fois encore le jeu de type bac à sable qu’est Minecraft. Si vous n’y avez jamais joué, au moins connaissez-vous très certainement son concept, avec ses graphismes très carrés et ses cubes qui n’en finissent plus. Le jeu est aujourd’hui disponible sur bon nombre de plates-formes, pour le plus grand bonheur des fans. Ceux-ci pourront d’ailleurs bientôt en profiter en réalité virtuelle via le PlayStation VR.

Minecraft bientôt compatible avec le PlayStation VR

Sony déclarait tout récemment avoir prévu une grande semaine d’annonces de jeux pour son PSVR. Et les festivités démarrent avec une très bonne nouvelle pour les joueurs de Minecraft. En effet, le jeu bac à sable ultra-populaire sera compatible avec le PlayStation VR plus tard ce mois-ci via une mise à jour gratuite déployée pour tous les joueurs PS4.

Mojang travaille sur le sujet depuis que Sony a donné son feu vert pour le cross-platform et la version Bedrock de Minecraft sur PS4 l’année dernière. Avec l’aide de SkyBox Labs, les ingénieurs affinent la technologie de réalité virtuelle qui est utilisée sur d’autres plates-formes pour le PSVR.

La mise à jour (gratuite) arrive avant la fin du mois

Ainsi, les joueurs pourront profiter de tout Minecraft directement via le PlayStation VR grâce à cette mise à jour. Il y aura deux modes de jeux principaux, Immersif et Salon (id est via un écran virtuel), ainsi que de nombreux paramètres pour aider à ajuster les rendus selon vos préférences.

Voilà donc une très bonne nouvelle pour les fans de Minecraft et les amateurs de réalité virtuelle. Malheureusement, aucune date n’a été communiquée concernant la disponibilité de ladite mise à jour. Mojang et SkyBox s’appliquent actuellement à apporter les dernières retouches sur cette version. Si vous avez un casque PSVR, vous pourrez bientôt (re)découvrir Minecraft. Encore un peu de patience.