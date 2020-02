Minecraft Earth s’offre de jolies petites figurines NFC

Les jeux de réalité augmentée comme Pokémon Go ou Minecraft Earth rencontrent un franc succès, la chose n'est plus à démontrer. Les éditeurs cherchent à en tirer un maximum. Cela passe, pour Minecraft Earth, par de petites figurines NFC à collectionner.

Difficile de ne pas faire de comparaison entre Minecraft Earth et Pokémon Go. Les deux jeux utilisent la réalité augmentée et fonctionnent beaucoup sur la géolocalisation. Les deux concepts sont pourtant aussi très différents. Ce qui plait évidemment aux fans de Minecraft Earth. Ceux-ci pourront d’ailleurs aller plus loin encore dans le jeu en démarrant une nouvelle collection, de jolies petites figurines signées Mattel.

Mattel annonce de nombreuses nouvelles figurines dans l’univers de Minecraft

Mattel profite du salon Toy Fair 2020 pour annoncer la commercialisation prochaine des figurines Boost Mini. Vendues 5$ l’unité, ces figurines représentent de nombreux personnages de la licence, y compris Steve, Alex, des creepers, des canards et une vache. Celles-ci sont très réussies, très mignonnes, elles plairont aux collectionneurs et grands fans de Minecraft. Mais ce n’est pas là leur unique but. Approchez-les d’un appareil compatible NFC et vous pourrez débloquer des capacités spéciales dans Minecraft Earth pendant un certain temps. Vous gagnerez aussi de l’XP en enregistrant vos figurines.

dont certaines compatibles NFC pour Minecraft Earth

La première vague de Boost Mini contiendra pas moins de 20 figurines différentes, avec 10 capacités différentes à choisir. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient les avoir toujours à portée de main pour pouvoir activer leurs pouvoirs à tout moment, sachez que Mattel vendra aussi un étui à forme de potion à fixer à la ceinture. Toujours dans la famille des figurines, mais sans NFC, la marque commercialisera aussi de nouveaux sachets aléatoire de mini figurines pour 3,50$ ainsi que des figurines de 9 cm dans l’univers de Minecraft Dungeons. Celles-ci seront vendues 10$ l’unité. Il y aura même la Redstone Monstrosity, d’une hauteur de 15 cm, vendue 25$ cet Automne.