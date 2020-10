Minecraft débarque dans Super Smash Bros. Ultimate le 13 octobre

Hier était une journée très attendue pour les joueurs de Super Smash Bros. L'on savait que de nouveaux personnages allaient être annoncés dans Super Smash Bros. Mais nous ne savions pas lesquels. Réponse : Minecraft.

Il n’y a plus longtemps à attendre avant de pouvoir jouer avec les personnages de Minecraft dans Super Smash Bros. Ultimate. En effet, Microsoft, Mojang et Nintendo ont confirmé tout récemment que Steve et Alexa seront disponibles dans SSBU à partir du 13 octobre prochain dans le cadre de la collection Ultimate Fighters Pass Vol. 2.

Minecraft s’invite dans Super Smash Bros. Ultimate

Et comme c’est souvent le cas, cet ajout de personnage d’un nouvel univers s’accompagnera d’une arène sur le thème de Minecraft ainsi que de sept nouvelles musiques. Et le côté “bloc” de l’univers sera aussi retranscris dans la jouabilité des personnages. Vous pourrez agiter votre hache pour des attaques simples, bien évidemment, mais vous pourrez aussi “miner” les niveaux pour créer des blocs (des éléments défensifs) et crafter des items – il y a même une table de craft sur le niveau -. Pour les deux personnages, les Final Smash sont une “House of Boom” qui jette les ennemis dans une pile de Creepers explosifs.

Avec Steve et Alex, une nouvelle arène et sept nouvelles musiques

Pour obtenir le Fighters Pass Vol. 2, il faut débourser 29,99€. Celui-ci débloquer d’autres personnages dont Min Min de Arms. Si vous n’êtes intéressé(e) que par Minecraft, sachez que vous pourrez acheter le set de combattant dédié à 5,99€ pour avoir accès à Steve et Alex.

Cette annonce a été faite plus ou moins en même temps que l’événement virtuel Minecraft Live qui fut le théâtre de plusieurs annonces pour les jeux Minecraft en eux-mêmes. Parmi les annonces les plus importantes, on citera notamment l’arrivera en novembre prochain du cross-platform pour Minecraft Dungeons pour Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. L’add-on Howling Peaks, quant à elle, arrivera en décembre. Microsoft et Mojang ont bien l’intention de faire perdurer leur jeu Minecraft, et cela passe par diverses expériences dans d’autres jeux.