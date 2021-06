Minecraft : 30 ans de Sonic avec un DLC pour les fans

Un contenu téléchargeable dédié à Sonic the Hedgehog débarque sur le marketplace de Minecraft.

Les environnements emblématiques de Sonic the Hedgehog comme Green Hill Zone et Chemical Plant Zone sont transposés dans le célèbre univers cubique de Minecraft. Les anneaux, les ennemis, les secrets et les boss de la licence sont également présents pour motiver les joueurs à atteindre les meilleurs scores à la vitesse du son, seul ou à plusieurs. De nombreux skins sont à débloquer ou à utiliser dès le début comme celui de Sonic, Tails, Amy Rose, Knuckles, Shadow, Rouge the Bat, Cream the Rabbit ou encore Super Sonic.

Mojang et Sega célèbrent les 30 ans de Sonic

“Sonic n’est pas seulement connu pour sa vitesse ou ses pointes, mais aussi comme un généreux fêtard d’anniversaires. Il n’attend pas de cadeaux pour son jour spécial, il en distribue lui-même ! C’est très classe. Mettez la main gratuitement sur un objet Character Creator dans le marketplace“, déclare Sofia Dankis, creative writer chez Mojang. “Vous pouvez également célébrer l’anniversaire de Sonic en participant à l’événement spécial du serveur ! The Hive organise bientôt une prise de contrôle du serveur-hub de deux semaines via des mini-jeux et quelques surprises festives. J’ai entendu une rumeur selon laquelle quelque chose de spécial se passe pendant l’un des week-ends, alors assurez-vous de vérifier cela régulièrement !”