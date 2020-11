Mike Laidlaw (BioWare) annonce la création de Yellow Brick Games

Le studio canadien Yellow Brick Games a pour mission de développer "des jeux ciblés et de haute qualité qui mettent l'expérience du joueur au premier plan" avec "un gameplay innovant et des licences originales".

Dépité par sa courte expérience au sein d’Ubisoft Québec où il a dû encaisser l’annulation d’Avalon, un RPG multijoueur qui devait revisiter la légende du Roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, l’ancien directeur créatif de Dragon Age a décidé de s’associer avec les développeurs vétérans Frederic St-Laurent B. (game director), Jeff Skalski (chief operating officer et executive producer) et Thomas Giroux (chief executive officer) pour créer un nouveau studio dans la ville de Québec au Canada. Au sein de Yellow Brick Games, Mike Laidlaw occupera le rôle de chief creative officer. Ce dernier promet d’ailleurs un bon équilibre entre vie personnelle et travail afin d’écarter au maximum le crunch ainsi que la culture d’entreprise toxique.

Really delighted to announce I've been working with a really great crew here in Quebec City to help create Yellow Brick Games.https://t.co/op33W8nsij — Mike Laidlaw (@Mike_Laidlaw) November 23, 2020

Yellow Brick Games, le petit nouveau qui veut se faire un nom au Canada

L’ambition derrière Yellow Brick Games est expliquée par Mike Laidlaw : “Nous croyons très fortement à la création de terrains de jeux numériques. Plus un jeu peut donner d’interactivité et de liberté à un joueur, plus il peut être immersif et captivant, à condition que des règles claires guident ces interactions. Nous pensons qu’un jeu vraiment émergeant peut engager les joueurs à travers leur propre créativité et offrira des outils qui permettront à nos joueurs de partager ces expériences (…) Nous sommes fiers d’être un employeur soucieux de l’égalité des chances, et nous croyons fermement que les meilleures équipes créatives sont composées de membres divers et nous encourageons vivement les personnes de tous horizons à poser leur candidature. Les jeux sont pour tout le monde, le marché est mondial et il évolue en temps réel. Une équipe avec un riche mélange de perspectives et de compétences est la mieux équipée pour exceller dans un environnement aussi dynamique.”

Les anciens d’Ubisoft et BioWare recrute actuellement les talents de demain sans forcément cibler un profil particulier dans l’industrie vidéoludique.