Miitopia : le RPG social de Nintendo prépare son retour sur Switch

Du RPG avec des Miis ? Miitopia est de retour.

Suite au succès de Mii en péril de la Place Mii StreetPass, logiciel pré-installé sur la Nintendo 3DS, l’expérience RPG était revenue sur la console portable du constructeur japonais sans connaitre la même réussite malgré un accueil prometteur au pays du Soleil-Levant. La firme de Kyoto a donc décidé de relancer Miitopia sur Nintendo Switch pour affronter le terrifiant avatar du mal voleur de visages avec l’aide de la famille ou des amis. La version améliorée propose de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de maquiller et de faire porter des perruques à vos Mii ou encore avoir un cheval comme allié pour donner des coups de sabot pendant les combats.

Un trailer pour Miitopia

“Dans Miitopia, tout le monde est un Mii ! Qui va jouer le rôle du héros sans peur, de la ravissante princesse ou bien encore du terrifiant avatar du mal ? Tout est possible et c’est à vous de le décider ! Si vous le voulez, vous pouvez combattre au côté de vos meilleurs amis pour servir le roi, qui sera joué par votre grand-père, pour libérer le monde du grand méchant… qui pourrait avoir le visage de votre mère, qui sait ! Dans le monde de Miitopia, tout repose sur les relations. Prenez le temps de passer un moment avec vos alliés pour resserrer vos liens et obtenir un avantage au combat. Et au contraire, si vos personnages ne s’entendent pas bien… gare aux prises de bec en pleine bataille !”

Miitopia est prévue pour le 21 mai prochain sur Nintendo Switch.