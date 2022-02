Midgar Studio est racheté par l’éditeur français Nacon

Nacon poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition de Midgar Studio et ajoute une nouvelle expertise à son catalogue vidéoludique.

Les créateurs d’Edge of Eternity, un AA en monde ouvert qui s’inscrit dans un univers de fantasy, rejoignent le pôle jeux vidéo de Nacon. Basé dans le sud de la France et fondé par des passionnés de la culture japonaise, Midgar Studio propose des expériences qui se démarquent par la qualité de leur réalisation qui place l’excellence technique et graphique au service de l’immersion des joueurs.

We are happy to welcome Midgar Studio (behind "Edge of Eternity" the nicknamed French Final Fantasy) among our studios! 😍 pic.twitter.com/5Hf82jaHV2 — Benjamin "Lugia" V. #ABetterABK (@Lugia_Blizz) February 7, 2022

“Être créatif et en même temps dans l’excellence technique est un défi qui constitue à la fois une particularité mais aussi la marque de fabrique de notre équipe“, déclare Jeremy Zeler-Maury, PDG de Midgar Studio. “Nous sommes très heureux de rejoindre Nacon qui a su comprendre et entendre nos besoins. Bénéficier de leur soutien nous donne l’opportunité de mener à bien nos ambitions tout en conservant une grande autonomie“. Alain Falc, président-directeur général de Nacon, ajoute : “Il est toujours important pour nous d’accueillir une nouvelle équipe au sein de notre entreprise, sans brider sa créativité et ses modes de fonctionnement qui sont la base de son succès. Midgar Studio propose un travail de grande qualité sur un segment que nous ne maitrisons pas encore. En combinant le savoir-faire du studio et notre expertise sur la partie publishing, nous pourrons bientôt offrir de nouvelles productions françaises de grande qualité à nos joueurs.”

Du gameplay pour Edge of Eternity

Quelques mois après sa sortie sur PC, Edge of Eternity arrive sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One dans le courant de la semaine et le 23 février prochain sur Nintendo Switch via du cloud gaming.