Middle-earth Enterprises : les droits d’exploitation des oeuvres de J.R.R. Tolkien sont officiellement à vendre

The Saul Zaentz Company, la maison-mère de Middle-earth Enterprises, souhaite céder les droits cinématographiques et vidéoludiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour deux milliards de dollars.

Sous la bannière de Middle-earth Enterprises, anciennement Tolkien Enterprises, la société de feu Saul Zaentz possède les droits mondiaux (films, jeux vidéo, produits dérivés, événements en direct ou encore parcs à thème) du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais également Silmarillion ainsi que Contes et légendes inachevés, depuis plus de quarante ans. Alors que les plateformes de streaming cherchent à mettre la main sur les meilleurs contenus pour conserver conserver leurs abonnés, The Saul Zaentz Company a mandaté la banque ACF Investment Bank pour vendre l’ensemble des actifs dans le courant de la semaine. Ces derniers devraient atteindre au moins deux milliards de dollars, sur la base des évaluations récentes de la propriété intellectuelle et des producteurs de contenu de premier plan.

‘Lord of the Rings’ and ‘The Hobbit’ Film and Gaming Rights Up for Sale (EXCLUSIVE) https://t.co/EwhJE5kVdl — Variety (@Variety) February 9, 2022

Amazon, Apple, Sony, Netflix ou encore Disney sont en tête de la liste des candidats privilégiés pour obtenir les droits d’exploitation des oeuvres de J.R.R. Tolkien. Si Warner Bros Pictures est persuadé de pouvoir conserver certains droits de développement pour Le Seigneur des Anneaux grâce à sa participation dans New Line Cinema, ce qui explique pourquoi Warner Bros Animation produit un long-métrage d’animation intitulé Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, du point de vue de The Saul Zaentz Company, les droits majeurs sur les films en prises de vues réelles lui ont été restitués l’année dernière, en partie parce que Warner Bros n’a pas développé activement de nouveaux contenus liés à LOTR. Cette situation a fait prendre conscience à la maison-mère de Middle-earth Enterprises que le moment était venu de procéder à une vente.

Une relation tendue entre The Saul Zaentz Company et Warner Bros

The Saul Zaentz Company et Warner Bros sont toujours en désaccord sur la question de savoir qui contrôle quoi en ce qui concerne les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, la source d’un litige qui dure depuis des années. Au début des années 2000, The Saul Zaentz Company a intenté un procès contre Warner Bros et New Line Cinema pour obtenir sa part des bénéfices de la trilogie cinématographique LOTR réalisée par Peter Jackson/ La succession de Tolkien et l’éditeur HarperCollins ont également poursuivi Warner Bros à plusieurs reprises pour les bénéfices des films Le Seigneur des Anneaux et des films Le Hobbit.