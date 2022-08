Middle-earth Enterprises est sur le point de se faire racheter par Embracer Group

La stratégie transmédia d'Embracer Group va prendre un tournant majeur avec les droits cinématographiques et vidéoludiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit.

L’ogre Embracer Group a conclu un accord en vue d’acquérir Middle-earth Enterprises, une entité de The Saul Zaentz Company qui détient les droits mondiaux sur les films, les jeux vidéo, les jeux de société, les produits dérivés, les parcs à thème et les productions scéniques liés aux œuvres littéraires fantastiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de J. R. R. Tolkien. Middle-earth Enterprises fera partie du nouveau groupe opérationnel Embracer Freemode et continuera à fonctionner de manière indépendante en travaillant en étroite collaboration avec la direction d’Embracer Freemode et les autres groupes opérationnels d’Embracer pour favoriser les opportunités, la croissance et les synergies.

Embracer Group Acquires IP Rights To ‘Lord Of The Rings’ And ‘Hobbit’ https://t.co/OqOHRzH3dV — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 18, 2022

les droits cinématographiques et vidéoludiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit seront bientôt dans les mains d’Embracer Group

Lars Wingefors, fondateur et PDG d’Embracer Group, a déclaré :

Je suis vraiment enthousiaste à l’idée que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, qui constituent l’une des franchises de fantasy les plus épiques au monde, rejoignent notre famille, ouvrant ainsi davantage d’opportunités transmédia, y compris des synergies à travers toutes nos filiales. Je suis ravi de voir ce que l’avenir réserve à cette propriété intellectuelle avec Freemode et Asmodee. À l’avenir, nous sommes également impatients de collaborer avec les détenteurs de licences externes, existants et nouveaux, de notre portefeuille de propriété intellectuelle de plus en plus solide.

Marty Glick, directeur des opérations de The Saul Zaentz Company, a ajouté :

Nous avons eu l’honneur, au cours du dernier demi-siècle, de gérer les droits de Tolkien afin que les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit du monde entier puissent profiter de films épiques primés, de jeux vidéo stimulants, de représentations théâtrales de premier ordre et de produits dérivés de toutes sortes. Nous ne pouvons qu’être ravis qu’Embracer Group reprenne cette responsabilité et nous sommes convaincus que cette société l’amènera vers de nouveaux sommets et de nouvelles dimensions tout en rendant hommage à l’esprit de ces grandes œuvres littéraires.

Les plans d’Embracer Group avec Middle-earth Enterprises

Les principales œuvres à venir se déroulant en Terre du Milieu, dans lesquelles Middle-earth Enterprises a des intérêts financiers, comprennent la série télévisée d’Amazon Prime Video, Le Seigneur des Anneaux : Rings of Power, qui sera diffusée pour la première fois le 2 septembre prochain et qui se déroule des milliers d’années avant Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux ; le film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim (Warner Bros Animation), dont la sortie est prévue en 2024, et le jeu mobile Le Seigneur des Anneaux : Les Héros de la Terre du Milieu (Electronic Arts).

D’autres opportunités incluent l’exploration de films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn et d’autres personnages des œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien, et continuer à offrir de nouvelles opportunités aux fans d’explorer ce monde fictif par le biais de produits dérivés et d’autres expériences.