Microsoft Word sait désormais transcrire l’audio

Les outils de traitement de texte sont aujourd'hui nombreux. La suite Microsoft Office, avec Word, est probablement la plus populaire. Elle dispose d'outils très aboutis et très puissants. Elle en accueille un nouveau très intéressant.

Les reporters et autres journalistes utilisent très souvent des outils d’enregistrement audio, durant les conférences de presse ou les interviews notamment. Cela leur permet de revenir à tout ce qui a été dit au moment d’écrire leurs articles. Mais le processus peut être long et fastidieux, d’autant plus si l’interview est longue. Naviguer dans l’enregistrement est toujours délicat, et l’opération est souvent à répéter encore et encore… Microsoft Word peut aujourd’hui aider.

Microsoft Word se dote d’une fonction de transcription audio

En effet, si vous utilisez Microsoft Word, sachez que la firme de Redmond vient de déployer une nouvelle fonctionnalité, la transcription audio. Cela permet aux utilisateurs de transcrire de l’audio en texte directement. Ces transcriptions deviennent du texte et ce dernier est même annoté avec un timestamp, ce qui rend nettement plus simple le retour à l’audio si on devait en avoir besoin.

Et que se passe-t-il s’il y a plusieurs personnes dans l’enregistrement audio ? Il s’avère que la fonctionnalité de transcription audio de Word est suffisamment intelligente pour détecter qui parle. Le texte est correctement retranscrit. Cela étant dit, il faut savoir qu’il y a quelques limitations en place autour de cette nouvelle option.

Pratique bien que assez limitée pour le moment

Tout d’abord, sachez que vous ne pourrez pas faire traiter plus de 5 heures d’audio au total par mois et que les fichiers envoyés pour traitement ne doivent pas peser plus de 200 Mo. À noter aussi, et c’est pour l’heure un souci important, seul l’anglais américain est pris en charge. Microsoft a cependant promis que d’autres langues seraient ajoutées ultérieurement. À suivre !