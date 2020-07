Microsoft Windows 10X pourrait n’arriver que l’année prochaine

Microsoft œuvre constamment à faire évoluer son système d'exploitation Windows. Les versions sont plus ou moins réussies, certes, mais le géant poursuit sa tâche. Avec l'arrivée des appareils multi-écran et/ou avec écran pliable, il faut revoir les choses en profondeur.

Microsoft travaille depuis quelques mois maintenant sur une nouvelle version de Windows 10 baptisée Windows 10X. Ce n’est plus une rumeur depuis longtemps. La question qui se pose donc désormais est la suivante : quand aura-t-on droit à cette nouvelle version ? La réponse pourrait en décevoir plus d’un. Il semblerait qu’il faille attendre jusqu’à l’année prochaine. Au mieux.

Windows 10X n’arriverait pas avant le printemps 2021

En effet, selon un rapport de ZDNet, Windows 10X pourrait n’arriver qu’au printemps 2021 et non pas à la fin de cette année 2020 comme certains pouvaient l’espérer. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Windows 10X a été pensé et conçu pour fonctionner sur des appareils dotés de plusieurs écrans comme le Microsoft Surface Neo. Cela étant dit, il y a quelque temps, nous apprenions que la firme de Redmond avait décidé de se concentrer davantage sur les appareils équipés d’un seul écran plutôt que sur ceux en ayant de multiples.

et uniquement dans sa version mono-écran

Selon le rapport de ZDNet, la “version double écran”, si l’on peut dire, de Windows 10X serait reportée à plus tard encore, pas avant 2021. La version dédiée au mono-écran de Windows 10X, quant à elle, ne serait pas nécessairement utile aux utilisateurs lambda dans la mesure où elle se concentrerait davantage sur les entreprises et le milieu éducatif.

Microsoft n’a encore rien confirmé de sa feuille de route. L’information est donc à prendre avec des pincettes mais il est intéressant de noter que, malgré la volonté de pousser sur le marché des appareils dotés de deux écrans comme les Surface Neo et Surface Duo, la version double écran de Windows 10X pourrait arriver tardivement. À suivre !