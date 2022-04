Microsoft voudraient vendre des espaces publicitaires dans les jeux Xbox free-to-play

Microsoft voudrait intégrer de la publicité dans les jeux Xbox free-to-play.

La publicité est aujourd’hui présente partout, ou presque. Surtout dans les produits “gratuits”. On en retrouve dans tous les domaines, plus ou moins visible, plus ou moins gênante. Les jeux vidéo, a fortiori sur mobile, ne font pas exception. Aujourd’hui, Microsoft envisage d’en intégrer davantage, dans une autre catégorie, si l’on peut dire.

Il y a déjà de quoi se plaindre de la publicité dans les jeux vidéo, mais il pourrait bientôt y avoir davantage de raisons. Si l’on en croit les sources de Insider, Microsoft développerait actuellement un programme pour aider les publicitaires à placer des publicités dans les jeux Xbox free-to-play. Les entreprises pourraient alors acheter un inventaire de pubs pour s’offrir de l’espace d’affichage virtuel. L’article ne précise pas à quel point la chose s’étendrait, mais la firme de Redmond voudrait mettre sur pied un “marketplace privé” pour les limiter les publicités aux marques qui ne viendront pas perturber le gameplay.

Microsoft serait actuellement en train d’identifier des sociétés technologiques de publicité qui pourraient concevoir le catalogue et coopérer sur leur placement. Toujours est-il que l’utilisation de ce programme pourrait survenir dès le troisième trimestre de cette année, soit cet été.

La firme américaine n’a ni confirmé ni démenti cette information. Dans un communiqué transmis à Insider, un porte-parole déclarait simplement que Microsoft faisant constamment son possible pour “améliorer l’expérience” des développeurs et des joueurs, mais n’a pour autant “rien d’autre à partager”.

Un tel programme aurait de quoi énerver les joueurs déjà inquiets de retrouver des publicités pour des produits réels dans leurs univers fictifs préférés. Cela étant dit, le fait que la firme de Redmond cible uniquement les jeux free-to-play ferait toute la différence. Cela pourrait aider les développeurs à gagner de l’argent sans devoir se reposer outre mesure sur le contenu payant comme les skins ou les season pass. Cela, à terme, pourrait aussi persuader des créateurs de concevoir des jeux pour la Xbox plutôt que la PlayStation ou la Switch.