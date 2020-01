Microsoft veut éviter le face-à-face avec Sony pour la next-gen

L'éditeur américain estime que son éternel concurrent ne se positionne pas sur le même créneau que la Xbox Series X avec la PS5.

Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios (anciennement Microsoft Game Studios), a loué les mérites de Sony dans une récente interview accordée au magazine britannique The Market for Computer and Video Games avant de préciser qu’un affrontement entre les nouvelles consoles de Microsoft et du constructeur nippon n’était pas envisageable : “Sony a fait un travail fantastique dans tous les domaines, que cela soit pour créer un public, vendre des consoles et, évidemment, proposer des jeux incroyables et géniaux qui sont développés par leurs studios internes. Evidemment j’essaie de ne pas voir les choses comme un affrontement avec Sony.”

Les ambitions de Matt Booty pour la marque Xbox

Pour tenter de prendre le leadership avec la Xbox Series X, Matt Booty a un plan clair et précis : “Je pense que nous devons nous concentrer sur trois choses. Premièrement, nous devons tenir les promesses que nous faisons. Et donc, si nous disons qu’un jeu sortira à un certain moment, nous devons le faire, nous avons juste besoin de nous améliorer dans l’exécution. Nous devons nous assurer que nous maintenons la barre très haut en termes de qualité, et que nous publions des jeux dont nous pouvons être fiers, et dont les fans peuvent être fiers, en tant qu’exclusivités Xbox. Et pour finir, nous devons continuer à inventer des personnages, des histoires et des univers qui transcendent les générations, les appareils et les plateformes de jeu. Si vous observez des choses comme les personnages issus de l’univers Marvel, au moment de leur création dans les années 1960, personne ne savait qu’il y aurait un jour un truc appelé Netflix. Désormais, nous y sommes, et l’univers Marvel à une place importante dans le streaming vidéo. Je pense que nous avons la chance d’avoir des mondes et des univers comme Halo, avec des personnages que l’on retrouve dans des séries télévisées, des livres, des bandes dessinées et toutes sortes de jeux. Des choses comme Minecraft qui peut être joué sur 23 plateformes différentes et qui est présent aussi dans les écoles. Nous devons juste rester concentrés et poursuivre ce genre de choses qui seront vraiment transgénérationnelles et dureront dans le temps. Je pense que si nous le faisons, le reste viendra de lui-même.”

Xbox Series X en vidéo