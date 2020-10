Microsoft va forcer les utilisateurs d’Internet Explorer à ouvrir certains liens dans Edge

Microsoft a pendant très utilisé comme Internet Explorer comme navigateur web par défaut de Windows. Ces dernières années, une grande transition s'est opérée avec l'arrivée de Microsoft Edge. Et il est temps de passer le flambeau à cette version.

Maintenant que Edge est plus ou moins le navigateur web par défaut sur les ordinateurs sous Windows, Microsoft aimerait bien que le taux d’adoption grimpe considérablement. De nombreuses améliorations ont été effectuées sur Edge, ce qui en fait très objectivement un bien meilleur choix que Internet Explorer mais il est compréhensible que certains utilisateurs soient tout simplement trop habitués à Internet Explorer pour ne pas vouloir s’en séparer.

Microsoft va forcer la main aux utilisateurs d’Internet Explore

Il semblerait cependant que les utilisateurs d’Internet Explorer n’auront bientôt plus le choix. En effet, si l’on en croit un rapport de ZDNet, Microsoft commencera à forcer les utilisateurs de ce vieux navigateur à ouvrir certains liens dans Edge. Cela peut sembler quelque peu malfaisant présenté ainsi mais en réalité, il s’agit là de proposer aux utilisateurs une meilleure expérience de navigation web.

La grande majorité des sites web sont développés pour la plate-forme Chromium de Google. Certains ont des problèmes de compatibilité lorsque les internautes tentent d’y accéder avec d’autres navigateurs, comme Internet Explorer. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est que lorsqu’un utilisateur de IE vient visiter un site web, Microsoft va comparer l’URL a une base de données de sites connus pour avoir des soucis de compatibilité.

Certains liens s’ouvriront automatiquement dans Microsoft Edge

Et si l’URL apparaît dans cette liste alors la page s’affichera dans le navigateur Edge et non pas dans Internet Explorer. La base de données en question comporte plus de 1 000 sites et compte certaines adresses très populaires comme YouTube, Instagram, Twitter, Yahoo Mail, etc. Voilà qui devrait perturber quelque peu les habitudes des aficionados de Internet Explorer mais il faut se dire que c’est pour leur bien. Et en passant du temps sur Microsoft Edge, ceux-ci devraient finir par s’y habituer et la transition sera plus facile le jour où IE disparaîtra définitivement.