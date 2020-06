Microsoft va fermer définitivement tous ses magasins physiques

Si le commerce en ligne est aujourd'hui devenu une habitude pour bon nombre de clients, certaines marques repartent vers des magasins physiques, comme Amazon, Apple ou Microsoft. Ce dernier vient cependant de prendre la décision de tous les fermer.

Le e-commerce est aujourd’hui bien ancré dans les habitudes des consommateurs. Presque autant que de lire et regarder des tests et avis en ligne pour s’aider à prendre une décision éclairée. Mais parfois, tenir le produit entre ses mains peut aider à la prise de décision et à passer à la caisse. C’est pour cette raison que des entreprises comme Apple ont mis un point d’honneur à proposer des magasins physiques et à proposer une expérience très aboutie. Mais les Microsoft Store ne semblent pas fonctionner aussi bien.

Microsoft va fermer tous ses Microsoft Store

D’autres entreprises de la tech ont tenté de faire la même chose. C’est le cas de Microsoft, pour faire la démonstration de ses produits Windows à qui voudrait en acheter. Mais il semblerait que pour la firme de Redmond, l’expérience ne soit pas concluante. Pas suffisamment tout du moins puisque le géant américain vient d’annoncer qu’il allait procéder à la fermeture de tous ses magasins physiques. Dans l’annonce officielle : “Microsoft annonce aujourd’hui un changement stratégique dans ses opérations de vente, notamment en ce qui concerne ses établissements physiques Microsoft Store. Les membres des équipes de vente de l’entreprise continueront de servir les clients des centres Microsoft et d’offrir notamment des formations et du support à distance.”

Un grand changement stratégique dans ses opérations de ventes

Les clients qui voudraient acheter directement depuis Microsoft pourront toujours le faire via la boutique en ligne mais si vous voulez pouvoir prendre en main les produits de la marque, il vous faudra chercher un revendeur tiers. Selon le vice-président corporatif de Microsoft David Porter, “c’est une nouvelle ère pour les membres des Microsoft Store et la manière dont ils servent tous les clients. Nous allons prendre l’opportunité d’innover en ce qui concerne notre engagement envers les clients, nous allons maximiser nos talents pour davantage d’impact et, plus important, nous allons aider nos chers clients à accomplir davantage de choses.”