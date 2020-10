Microsoft va améliorer les infrastructures de GameStop

Les produits et les logiciels du géant américain Microsoft seront désormais utilisés par la maison-mère de Micromania-Zing.

Alors que GameStop traverse actuellement la plus importante crise de son histoire (pertes et fermetures à cause d’une baisse de la vente du physique), la chaîne de magasins de jeu vidéo a officialisé un accord pluriannuel avec Microsoft. Ainsi, en plus de devenir un revendeur Xbox All Access agréé (un paiement étalé sur 24 mois), l’ensemble des employés de la société seront équipés d’appareils Microsoft Surface et auront accès à des solutions cloud, notamment pour rassembler les données des consommateurs et anticiper les préférences des clients en temps réel, ainsi que plusieurs applications comme Microsoft Teams. L’action de GameStop a fait un bond de 21% à la suite de l’annonce.

@GameStop announces a multi-year partnership w/@Microsoft to expand our physical & digital omni-channel ecosystem & enhance our retail tech infrastructure to create the ‘ultimate gaming destination’ for gamers. Read more here. https://t.co/P3XSrFRgA7 pic.twitter.com/q10ylYlKHN — GameStop Corp. (@gamestopcorp) October 8, 2020

Enfin, si GameStop possède encore plus de 5000 magasins dans dix pays, Microsoft a été dans l’obligation de fermer ses boutiques physiques à cause du coronavirus.

Microsoft et GameStop annoncent un partenariat stratégique

“En standardisant Microsoft 365 et Dynamics 365, tous accessibles avec des appareils Microsoft Surface à portée de main, nous serons en mesure de créer une meilleure connexion avec nos associés et de leur fournir de nouveaux outils puissants pour offrir des expériences riches et engageantes à nos clients tout en améliorant considérablement notre vision cross-canal de l’inventaire et en assurant la livraison la plus efficace des produits à nos clients“, a commenté Jim Bell, directeur financier de GameStop.

“Depuis de nombreuses années, GameStop est un partenaire commercial solide pour nos produits de jeu, et nous sommes ravis de poursuivre et d’évoluer cette relation pour le lancement des Xbox Series X et Xbox Series S. La vaste base de magasins de GameStop, l’accent mis sur la transformation numérique dans un environnement omnicanal et l’expertise des associés restent une partie importante de notre écosystème de jeu et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat“, ajoute Phil Spencer, responsable en chef du jeu vidéo chez Microsoft.