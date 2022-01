Microsoft va acquérir Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars

Les talentueuses équipes des studios Activision, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob et Treyarch rejoignent les Xbox Game Studios de l'éditeur américain Microsoft.

Moins de deux ans après l’acquisition de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda, pour 7,5 millards de dollars, Microsoft annonce le rachat d’Activision Blizzard pour pas moins de 68,7 milliards de dollars. Une somme démentielle qui démontre une fois de plus que le géant américain souhaite écraser la concurrence avec sa puissance financière et faire de plus en plus d’ombre à Sony et sa marque PlayStation. Elle permet également de battre le récent record de Take-Two Interactive avec le rachat de Zynga pour 12,7 milliards de dollars.

We are joining the @Xbox family. Learn what this means for our iconic games and player communities: https://t.co/abPxlb37kA pic.twitter.com/Z8sVgsjScz — Activision Blizzard (@ATVI_AB) January 18, 2022

Sous réserve des approbations réglementaires pour éviter une potentielle situation de monopole, l’acquisition de l’éditeur Activision Blizzard devrait être conclue d’ici 2023. Microsoft deviendra alors la troisième société de jeux vidéo au monde en termes de revenus, derrière Tencent et Sony. Pour préparer le terrain, Phil Spencer n’est plus le boss de la marque Xbox, mais le PDG de la nouvelle filiale Microsoft Gaming. Ce dernier s’entoure d’ailleurs d’Ashley McKissick (CVP Experiences Development), Cynthia Per-Lee (CVP Human Resources), Dave McCarthy (CVP Xbox Product Services), Haiya Zhang (Chief of Staff), Jerret West (CVP Gaming Marketing), Kareem Choudhry (CVP Gaming Cloud), Kari Perez (GM Gaming Communications), Linda Norman (VP Gaming Legal), Lori Wright (CVP Gaming Business Development), Matt Booty (CVP Xbox Game Studios), Sarah Bond (CVP Gaming Ecosystem Organization) et Tim Stuart (VP Gaming Finance).

Satya Nadella s’exprime sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

“Activision Blizzard est l’un des plus grands éditeurs de jeux au monde sur consoles, PC et mobiles. Il compte près de 400 millions de joueurs actifs mensuels, ainsi que des jeux emblématiques tels que Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft et Diablo. Le jeu est un élément clé pour Microsoft depuis les premiers jours de notre entreprise. Aujourd’hui, il s’agit de la forme de divertissement la plus importante et à la croissance la plus rapide, et à mesure que les mondes numérique et physique se rejoignent, il jouera un rôle essentiel dans le développement des plateformes métaverses“, déclare Satya Nadella, PDG de Microsoft. “Avec eux, nous sommes convaincus que nous avons une opportunité incroyable d’apporter la joie et la communauté des jeux à tous les habitants de la planète, et nous allons investir et innover pour créer le meilleur contenu, la meilleure communauté et le meilleur cloud pour les joueurs. Nous voulons permettre aux gens de se connecter plus facilement et de jouer à de grands jeux où, quand et comme ils le souhaitent. Cet accord témoigne de l’impact de notre équipe de joueurs, et je leur suis profondément reconnaissant pour leur travail et leur engagement. Au cours des dernières années, nous avons élargi notre portefeuille de contenus et sommes devenus des leaders dans le domaine des abonnements de jeux, ainsi que du cloud gaming. Pour les fêtes de fin d’année, il a été particulièrement gratifiant de voir la réaction des fans et de lire les excellentes critiques de nos nouveaux titres.”

Phil Spencer s’exprime sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

“En tant que joueurs et partenaires, nous savons tous combien les équipes et les studios d’Activision Blizzard sont talentueux et dévoués. Les jeux et les franchises légendaires de cette société font le bonheur de millions de personnes depuis des décennies. En nous unissant, nous pouvons accélérer notre mission qui consiste à faire profiter tout le monde de la joie et de la communauté des jeux vidéo. Nous avons la capacité et l’opportunité de construire tout simplement le meilleur écosystème de divertissement, le plus engageant et le plus amusant qui soit“, déclare Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. “Au sein de notre société, on s’engage à poursuivre sa quête d’inclusion dans tous les aspects du jeu, tant chez les employés que chez les joueurs. Nous accordons une grande importance aux cultures individuelles des studios. Nous pensons également que le succès créatif et l’autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. Nous demandons à toutes les équipes et à tous les dirigeants de respecter cet engagement. Nous sommes impatients d’étendre notre culture d’inclusion proactive aux grandes équipes d’Activision Blizzard.”

Bobby Kotick s’exprime sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

“Alors que nous poursuivons notre voyage pour connecter et engager le monde à travers un divertissement épique, nous le ferons finalement avec Microsoft. Je suis certain que nos incroyables talents et nos jeux extraordinaires, combinés à notre engagement commun en faveur du meilleur lieu de travail, nous permettront de nous développer dans une course au leadership de plus en plus compétitive, à mesure que le jeu dans le métavers évolue. Au cours des 31 dernières années, nous n’avons cessé de façonner le jeu grâce à notre engagement à offrir de la joie, du plaisir et le frisson de l’accomplissement. Nous avons transformé les jeux en expériences sociales et permis aux joueurs de trouver un but et un sens à travers la forme de divertissement la plus attrayante… nos jeux. Ce faisant, nous avons créé et diverti des communautés de centaines de millions de joueurs. L’étape suivante consiste à connecter ces communautés entre elles. Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney – et bien d’autres encore – ont des ambitions pour leurs propres initiatives de jeux et de métavers. Les concurrents établis et émergents voient l’opportunité de mondes virtuels remplis de contenu produit par des professionnels, de contenu généré par les utilisateurs et de connexions sociales riches. Nos talents et nos jeux sont des éléments importants de la construction d’un métavers riche. Nous avons toujours attiré les meilleurs créateurs de jeux et créé les meilleurs jeux, en saisissant les opportunités avec passion, inspiration, concentration et détermination“, déclare Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard. “Alors que les investissements dans le cloud computing, l’IA et l’apprentissage automatique, l’analyse des données et les capacités d’interface et d’expérience utilisateur deviennent plus compétitifs, nous pensons que ce partenariat permettra de mieux concrétiser nos ambitions. En considérant les partenaires possibles, tous les chemins mènent finalement à Microsoft. Comme nous, ils font des jeux depuis longtemps. Microsoft a déjà distribué des jeux à des centaines de millions d’ordinateurs et de dispositifs informatiques dans le monde et dispose de technologies et d’innovations qui soutiendront la prochaine génération de jeux. Microsoft soutiendra également notre démarche visant à renforcer davantage notre culture. Satya Nadella, PDG de Microsoft, est un fervent défenseur de la bienveillance comme devise du leadership. Inspirer les gens par l’empathie est un puissant facteur de motivation, et c’est ce que nous faisons au moment où nous renouvelons notre détermination – et dans le travail que nous accomplissons actuellement – à établir une nouvelle norme pour une culture de travail accueillante et inclusive. Plus important encore, Microsoft a besoin de vous – de votre talent, de votre créativité et de votre dévouement les uns envers les autres. Le succès d’Activision Blizzard au fil des ans peut être directement attribué à chacun d’entre vous. Microsoft reconnaît l’engagement envers l’excellence et l’indépendance créative qui nous distingue, et nous prévoyons des changements minimes pour notre personnel après la clôture de la transaction. La diversité des activités de Microsoft nous donnera accès à une expertise, une technologie et des outils précieux et offrira des possibilités d’apprentissage et de développement encore plus grandes. La culture d’une organisation, y compris la nôtre, doit toujours être améliorée, et grâce à votre contribution, nous faisons des progrès dans l’amélioration de la nôtre. Je m’engage à poursuivre l’évolution de notre culture pour qu’à la fin de l’année, Microsoft se dote d’un lieu de travail exemplaire.“