Microsoft utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la reconnaissance des objets

La vision par ordinateur est une technologie extrêmement intéressante et importante. Notamment pour les déficients visuels. L'intelligence artificielle peut grandement aider sur ce segment. Et Microsoft en est bien conscient.

Les déficients visuels ont du mal à distinguer les éléments qui composent leur environnement proche, quand ils peuvent seulement distinguer quelque chose. Grâce à certaines technologies modernes comme la reconnaissance d’objets et plus généralement la vision par ordinateur, les simples caméras de nos smartphones sont en mesure de “voir” une pièce et identifier les objets qui nous entourent en les lisant à voix haute. Microsoft voit plus loin avec de l’intelligence artificielle.

Microsoft veut perfectionner la reconnaissance d’objets

Microsoft a fait des progrès très intéressants sur ce segment ces dernières années mais la firme de Redmond pense pouvoir faire bien mieux encore. Comment ? En rendant cette reconnaissance d’objets plus contextuelle et personnelle vis à vis de l’utilisateur qui l’emploie. Par exemple, cette vision par ordinateur peut tout à fait déjà reconnaître des objets comme des clefs, des lunettes, une télécommande mais ces objets sont-ils importants pour l’utilisateur ? Que se passe-t-il si un déficient visuel veut retrouver sa canne ? Que se passe-t-il si quelqu’un a déplacé les clefs à un autre endroit ?

en lui ajoutant de l’intelligence artificielle pour la contextualiser et la personnaliser

Selon le communiqué de Microsoft, “il n’y a eu aucun effort de fait sur la collecte d’images d’objets particulièrement importants pour les utilisateurs aveugles ou déficients visuels. Offrir une plus grande base de données aux chercheurs et aux développeurs pour concevoir de meilleurs systèmes basés sur l’intelligence artificielle pourrait tout changer dans ce domaine, pour les gens qui ont des déficiences visuelles, évidemment, mais aussi pour tout le monde.” Dans cette optique, le géant américain a mené une étude pilote pour mieux comprendre comment les déficients visuels utilisent ces vidéos, comment la reconnaissance d’objets s’effectue et comment sont appréhendés au quotidien la recherche des objets importants. Cela pourrait se traduire dans un futur plus ou moins proche par une nouvelle fonctionnalité qui rejoindrait Microsoft Seeing AI ou un produit wearable comme le Project Tokyo.