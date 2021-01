Microsoft travaille sur une web app universelle Mac et Windows pour Outlook

Développer une application, quelle qu'elle soit, n'est pas une mince affaire. A fortiori si l'on veut la proposer sur un maximum de plates-formes différentes.

Lorsque l’on souhaite développer une application, il est rare que l’on s’attaque directement à plusieurs systèmes d’exploitation, à moins d’être déjà reconnu sur le marché. On développe donc pour une plate-forme précise puis, si le succès est au rendez-vous, pour une deuxième, etc. Cela demande souvent de gérer plusieurs projets très différents en parallèle, ce qui est rapidement long, et coûteux. À moins de pouvoir réaliser une application universelle. Ce que vise aujourd’hui Microsoft pour son application Outlook.

Microsoft travaille sur une application universelle pour Outlook

Avoir différents systèmes d’exploitation sur le marché est une bonne chose dans la mesure où cela encourage la concurrence et offre de la variété, mais ceci pose aussi un certain nombre de difficultés aux développeurs qui doivent concevoir leurs applications pour ces différentes plates-formes. Microsoft espère pouvoir résoudre ce problème, tout du moins avec Outlook, en développant une web app universelle qui fonctionnerait de fait tant sur les machines Windows que Mac.

De quoi réduire de beaucoup ses coûts de maintenance

Baptisé Projet Monarch, il s’agit là d’une initiative dans le cadre de la vision “One Outlook” de Microsoft, un vaste programme qui devrait permettre de n’avoir plus qu’une version unique d’Outlook qui serait opérationnelle sur toutes les plates-formes. L’objectif est de réduire le nombre d’applications à maintenir, un nombre assez impressionnant quand on y pense. Par exemple, il y a Outlook Web, Outlook (Win32) pour Windows, Outlook pour Mac et l’application Courier & Calendrier pour Windows 10.

En créant une version universelle, cela signifie qu’il n’y aura plus qu’une seule version qui fonctionnera sur toutes ces plates-formes. Le géant américain devrait même, à terme, remplacer les clients desktop existants avec une seule et même version qui offrirait une expérience similaire, peu importe que vous soyez sur Windows ou Mac, ce qui viendrait simplifier d’autant le passage d’un système d’exploitation à l’autre, en gardant une interface utilisateur familière.

Ce nouveau client du Projet Monarch devrait entrer en version bêta d’ici la fin de cette année 2021 et Microsoft prévoit de commencer à remplacer ses applications desktop natives début 2022.