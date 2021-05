Microsoft transforme son Surface Duo en console portable

Comme de nombreux géants de la tech, Microsoft aime aussi explorer certains concepts. Ce qui donne parfois lieu à des projets aboutis, et des produits finis qui sont commercialisés. Récemment, les fans ont pu découvrir le Surface Duo, un appareil doté de deux écrans loin d’être inintéressant. Aujourd’hui, la firme de Redmond en fait une console portable.

Cela peut paraître assez étrange que, parmi les fabricants de consoles actuels, ou tout du moins parmi ceux qui sont présents aujourd’hui, Microsoft soit le seul à ne pas avoir proposé de console portable. Sony avait sa PS Vita et sa PSP, Nintendo a sa gamme DS et maintenant sa Switch mais Microsoft a toujours manqué à l’appel. Tout du moins jusqu’à aujourd’hui. Dans une certaine mesure.

En effet, en tirant profit des deux écrans du Surface Duo, l’appareil peut tout à fait devenir console. Un écran peut servir à afficher le jeu en lui-même tandis que l’autre affiche les contrôles d’une manette virtuelle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous par le journaliste Tom Warren de The Verge. Le résultat est vraiment sympathique, une raison parfaite, s’il vous en fallait une, de craquer pour un Surface Duo.

Les composants en eux-mêmes de ce Surface Duo ne sont pas particulièrement attrayants, excepté, bien sûr, pour les deux écrans, mais avec le cloud gaming, nul besoin d’une bête de course pour jouer à ses jeux préférés. Tous les traitements et autres calculs étant réalisés sur des serveurs distants, il vous suffit d’une bonne connexion à Internet.

Dans une récente mise à jour de l’application Xbox Cloud Gaming pour Android, Microsoft ajoutait justement la prise en charge de son appareil Surface Duo, précisément pour afficher d’un côté le jeu, de l’autre la manette Xbox. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’application Xbox Cloud Gaming permet aux joueurs de profiter des jeux Xbox sur leurs appareils mobiles.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

— Tom Warren (@tomwarren) May 24, 2021