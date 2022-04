Microsoft tiendra son prochain événement Build le 24 mai 2022

La conférence Microsoft Build 2022 enfin datée, rendez-vous le 24 mai prochain.

Si vous êtes curieux ou curieuse de savoir ce que Microsoft a dans ses cartons pour le futur proche, plutôt en ce qui concerne les services et autres logiciels, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que le prochain événement Build de la firme de Redmond aura lieu le 24 mai prochain. L’annonce a été faite directement sur le site Build.

Comme c’est souvent le cas, à ce stade, il est très difficile de savoir ce que Microsoft pourrait annoncer durant cet événement dans la mesure où nous n’avons pas de programme précis, le géant américain ne s’étant pas (encore) donné la peine de le faire. Cela étant dit, comme XDA le rappelle, si l’on se réfère aux précédents événements Build, il y a de grandes chances que nous ayons droit à une keynote par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, suivie de plusieurs sessions techniques dans lesquelles Microsoft dévoilerait les changements et nouveautés à venir pour des services comme Windows, Azure, etc.

Cela étant dit, il faut bien garder à l’esprit que la conférence Build est le plus souvent orientée vers le software, un peu comme la WWDC d’Apple. Autrement dit, si vous espériez voir des annonces de nouveaux produits, concernant les tablettes, portables et autres smartphones de la gamme Surface, par exemple, vous serez certainement déçu(e), même si tout est toujours possible.

De plus, cet événement aura lieu en virtuel. Si vous espérez pouvoir y participer physiquement, ce ne sera pas possible. Pas pour cette année tout du moins. À cause de la pandémie, de nombreuses entreprises choisissent encore d’organiser leurs événements presse en virtuel, avec des sessions préenregistrées, et dans la mesure où celle-ci n’est pas encore terminée, la décision de Microsoft pour sa conférence Build 2022 n’est pas surprenante outre mesure. Mais qui sait, la situation pourrait avoir changé d’ici à l’année prochaine.