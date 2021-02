Microsoft teste un Xbox Game Pass avec streaming en 1080p

Sur de petits écrans, il est assez facile de s'accommoder d'une résolution relativement faible mais dès lors que la diagonale augmente, l'œil voit rapidement les pixels et demande mieux. Le 1080p devient rapidement le minimum requis.

Le streaming de jeux vidéo s’invite, lentement mais sûrement, dans les foyers. La faute, très certainement à des débits encore trop faibles en moyenne pour vraiment en tirer le maximum. Cela étant les infrastructures et les algorithmes de compression font aujourd’hui des merveilles pour profiter de ses jeux vidéo en toute mobilité dans de très bonnes conditions. Il est possible de mieux faire, Microsoft s’y emploie sur son Xbox Game Pass.

Microsoft teste le 1080p sur son Xbox Game Pass

La résolution 720p du service de streaming de jeux vidéo Xbox Game Pax (alias xCloud) est tout à fait décente sur un smartphone mais elle ne suffira jamais lorsque le service sera proposé sur PC et tablette. Heureusement, il semblerait qu’une augmentation de cette résolution maximale soit à l’ordre du jour. Windows Central et The Verge rapportent tous deux que Microsoft teste actuellement des flux en 1080p. Difficile de jauger de l’étendue de ce test ni de la date à laquelle les abonnés pourraient en profiter mais voilà qui serait assurément une franche amélioration en termes de qualité pour les joueurs sur grand écran.

Et l’app Xbox Game Streaming serait compatible avec le tactile et la détection de mouvements

Un leak simultané de la dernière version en date de l’application Xbox Game Streaming pour Windows montrait aussi comment le logiciel permettrait de gérer davantage de joueurs. Celui-ci pourrait notamment prendre en charge les inputs tactiles et de type gyroscopique (comprenez par là de mouvement), ce qui rendrait justement plus facile le jeu à des jeux Xbox à distance sur des tablettes comme celles de la gamme Surface lorsque vous n’avez pas de manette à disposition.

Toujours est-il que ce test de la résolution 1080p et cette nouvelle version de l’application n’en sont qu’à leurs débuts. Nul ne sait vraiment quand ces nouveautés seront déployées. Microsoft semble en tous les cas préparer un événement dédié au jeu vidéo pour le mois de mars. Aucune garantie que ces deux points seront à l’ordre du jour mais ces découvertes indiquent clairement que Microsoft veut aller plus avant concernant la qualité et la jouabilité. Le cloud gaming et le jeu à distance sont effectivement plus simples lorsque l’on n’a pas à s’inquiéter du choix de l’appareil ni de la qualité d’image. Et cela permettrait d’attirer encore davantage d’utilisateurs sur son service.