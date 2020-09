Microsoft teste la prise en charge du trackpad pour Word et Excel pour iPad

Apple procède depuis quelque temps à une certaine ouverture de ses systèmes d'exploitation mobiles. Cela passe notamment par la possibilité d'utiliser un clavier et un trackpad dans iPadOS. Pratique pour des applications comme celles de la suite Office de Microsoft.

Avec l’introduction du nouvel accessoire Magic Keyboard pour l’iPad, Apple continue de tout faire pour transformer son iPad en alternative viable à l’ordinateur portable en tant que machine de productivité. Ceci non seulement parce que l’accessoire en question dispose d’un trackpad mais aussi parce que iPadOS a été mis à jour pour prendre en charge des appareils externes comme une souris ou tout autre appareil contenant justement un pavé tactile.

Microsoft teste la prise en charge du trackpad

Si vous avez l’intention d’utiliser un iPad Pro comme alternative à un ordinateur portable, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Microsoft travaille actuellement à rendre ses applications Office pleinement compatibles avec un trackpad. À travers le service de bêta test Apple TestFlight, Microsoft permet de tester cette prise en charge du trackpad dans ses applications Word et Excel pour iPad.

De ce que l’on peut en juger actuellement, cela vient réduire encore le fossé entre la version desktop des apps et celle que l’on peut utiliser sur iPadOS. Le curseur à l’écran peut changer selon le champ que l’on survole et il est aussi capable de disparaître lorsque votre doigt n’est pas sur le trackpad. Ceci permet d’être nettement moins distrait. Une intégration très poussée et très bien pensée qui se révèle très appréciable au quotidien.

Cela étant dit, pour l’heure, nul ne sait quand cette fonctionnalité sera disponible au grand public. Si vous êtes un grand utilisateur de Word ou Excel sur iPad, alors préparez-vous à disposez de deux applications bien plus fonctionnelles encore une fois cette mise à jour déployée. Vous n’aurez jamais été aussi productif avec votre iPad. Rendez-vous bientôt, on l’espère, pour réaliser ou modifier vos documents Word et Excel de la plus simple des manières sur la tablette d’Apple.