Microsoft Teams propose désormais un chiffrement de bout en bout sur les appels en tête-à-tête

Microsoft Teams introduit le chiffrement de bout en bout pour ses appels en tête-à-tête dans un premier temps.

Les plates-formes de messagerie instantanée et de vidéo-conférence ont énormément évoluée ces derniers temps, en grande partie poussées par la pandémie de Covid-19 et les nombreuses mesures de confinement prises aux quatre coins du globe. Les fonctionnalités se sont étoffées, le respect de la vie privée a été préservé. Et pour ce faire, le chiffrement de bout en bout est une très bonne option. Aujourd’hui, c’est Microsoft Teams qui s’y met.

Travailler depuis chez soi est devenu la norme, ou presque, dans de nombreux pays du monde. Cela signifie que les gens sont très nombreux à utiliser des solutions de vidéo-conférence pour assister à distance à leurs réunions, qu’il s’agisse de réunions avec des collègues, des clients, des camarades de classe ou des proches.

Si vous utilisez Microsoft Teams de manière régulière pour vos appels vidéo, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la firme de Redmond vient d’annoncer que le chiffrement de bout en bout allait être activé pour les appels en tête-à-tête pour un grand nombre d’utilisateurs dans le monde entier sur la plate-forme Teams.

pour ses appels en tête-à-tête dans un premier temps

La fonctionnalité fut initialement annoncée, et dévoilée d’ailleurs, en octobre dernier, dans le cadre d’une preview. Si vous ne faisiez pas part de cette preview, pas de panique donc, puisque la disponibilité s’étend à l’heure d’écrire ces lignes. Selon le communiqué de Microsoft, “Pour rappel, par défaut, le chiffrement de bout en bout ne sera pas disponible à tous les utilisateurs d’une organisation. Une fois que le département informatique a configuré la politique et activé l’option pour les utilisateurs concernés, ces utilisateurs devront encore activer le chiffrement de bout en bout dans leurs paramètres Teams. Le département informatique conserve la possibilité de désactiver ce chiffrement pour les appels Teams en tête-à-tête en cas de besoin.”

Il est en tous les cas assez surprenant qu’il ait fallu aussi longtemps à Microsoft pour introduire cette fonctionnalité dans ses appels vidéo. D’autant plus que d’autres plates-formes, comme Zoom, propose cette option depuis longtemps maintenant. Mieux vaut tard que jamais, après tout.