Microsoft Store sur Xbox : une refonte totale est officialisée

Dès demain et à quelques mois du lancement de la Xbox Series X, les membres du programme Xbox Insider pourront découvrir la mise à jour du Microsoft Store qui est plutôt à considérer comme une refonte globale. Elle sera progressivement accessible à toutes et à tous. Le nouveau Microsoft Store sera officiellement disponible d’ici l’automne sur les consoles Xbox : “Si vous rencontrez des problèmes, n’oubliez pas de les signaler en utilisant la fonction qui s’affiche lorsque vous maintenez le bouton ‘Guide’ sur votre manette. Merci de signaler tout éventuel problème sous la catégorie ‘Applications’, puis dans la sous-catégorie Microsoft Store.”

The Microsoft Store on Xbox is getting a full overhaul. Sleek, stylish, and way, way faster.

Check out what's under the hood: https://t.co/ZsmmVPyGwX pic.twitter.com/cFYpikk1nG

— Xbox (@Xbox) August 3, 2020