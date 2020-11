Microsoft – Sony : le cas Bethesda et l’exclusivité totale des licences

Le rachat de Bethesda par Microsoft pourrait ne pas impacter l'arrivée des prochains jeux sur les consoles de Sony.

Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a annoncé lors d’un récent bilan que les jeux Bethesda seront en premier, en mieux, en meilleur ou offrant une expérience différenciée sur les consoles de la marque au X vert : “Le but ici est que nous sommes, j’ai envie de dire, dans une perspective multiplateforme. Microsoft est une plateforme. Nous sommes l’un des premiers à vraiment prendre en charge Minecraft, Roadblock, Fortnite sur toutes les plateformes. Nous encourageons donc vivement le jeu multiplateforme, simplement à partir du constat de, si c’est bon pour l’écosystème du jeu, c’est bon pour nous : la marée montante soulève tous les bateaux. Sur le long terme, nous n’avons pas l’intention de simplement retirer tout le contenu Bethesda de Sony ou de Nintendo ou autre. Mais ce que nous voulons, c’est que nous voulons que ce contenu, à long terme, soit en premier, en mieux, en meilleur, ou offrant une expérience différenciée sur nos plateformes. Nous voudrons que le contenu Bethesda apparaisse comme meilleur sur nos plateformes (…) Si vous pensez à quelque chose comme le Game Pass, si cela apparaît mieux dans le Game Pass, c’est ce que nous voulons voir, et nous voulons conduire notre base d’abonnés Game Pass à travers ce pipeline Bethesda. Encore une fois, je n’annonce pas de retirer du contenu des plateformes d’une manière ou d’une autre. Mais je soupçonne que vous continuerez à nous voir évoluer vers du contenu en premier ou meilleur sur nos plateformes.”

Jim Ryan de Sony Interactive Entertainment n’est lui pas inquiet sur la situation même si rien ne semble définitif pour le moment. Il faudra s’attendre à du cas par cas comme annoncé depuis le début : “C’est une décision qui est hors de nos mains, nous attendrons de voir ce qui se passe. J’ai hâte d’en savoir plus. Nous adoptons simplement une approche différente. Nous avons mis l’accent sur une croissance organique vraiment régulière, lente mais constante de nos studios, soutenue de manière sélective par des acquisitions. Nous respectons les démarches entreprises par nos concurrents, elles semblent logiques et sensées. Mais nous sommes tout aussi heureux et confiants, nous avons une meilleure gamme de jeux au lancement que nous n’en avons jamais eu.”

Phil Spencer méprise les fanboys dans le jeu vidéo

Connu pour ses coups de gueule sur la guerre des consoles, le patron de la division Xbox chez Microsoft estime que les fanboys d’une marque n’amènent rien de bon à l’industrie : “Pour être franc, j’aime l’industrie dans laquelle je suis. C’est le métier que j’aime. Ma femme me dit que c’est le seul métier pour lequel je suis compétent mais c’est clairement le métier que j’aime. Mais ce tribalisme au sein de l’industrie est la seule chose qui pourrait me forcer à la quitter (…) Tout particulièrement dans le monde des consoles, je pense que les joueurs les plus hardcore des hardcore ont fait atteindre au ‘je veux vraiment que ce truc échoue pour que le truc que j’ai acheté trouve le succès’ un niveau destructeur. Et quand je dis ça, je parle des deux côtés (des fans de PlayStation et Xbox). Et je ne dis pas qu’il n’y a dans le lot que des gens qui déglinguent Xbox et que tous les gens qui aiment Xbox sont toujours accueillants vis-à-vis des produits PlayStation. J’ai déclaré par le passé que je trouve ce comportement déplacé. Mais ce n’est peut-être pas assez fort. Je le méprise véritablement. Je ne pense pas que les autres doivent échouer pour que nous atteignons nos objectifs. Et ce n’est pas une histoire de tout le monde il est beau. C’est la vérité. Nous sommes dans le secteur du divertissement. Notre plus grand concurrent est l’indifférence vis-à-vis de nos produits, nos services et des jeux que nous produisons.“