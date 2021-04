Microsoft serait proche de racheter le géant de la reconnaissance vocale Nuance

Les acquisitions sont monnaie courante, y compris dans le monde de la tech. Pour les géants, c'est même très fréquent. Microsoft lorgnerait actuellement sur le géant de la reconnaissance vocale Nuance.

Dans le monde de la tech, comme partout ailleurs finalement, les acquisitions/fusions d’entreprises sont très fréquentes. Les géants de la tech rachètent de petites, ou grosses entreprises, de manière très régulière. Certaines transactions font évidemment davantage parler, parce que les entités et/ou les sommes concernées sont importantes. Aujourd’hui, il semblerait que Microsoft souhaite s’offrir le géant de la reconnaissance vocale Nuance.

Microsoft lorgnerait sur le spécialiste de la reconnaissance vocale Nuance

Discord n’a peut-être pas la seule cible majeure du moment en ce qui concerne les éventuelles acquisitions de Microsoft. Si l’on en croit le très sérieux Bloomberg, la firme de Redmond serait en “discussions avancées” pour racheter un autre géant de la tech, en l’occurrence Nuance, spécialisé dans la reconnaissance vocale. Un accord qui tournerait aux alentours de 16 milliards de dollars. Bien qu’à ce stade, il n’y ait aucune garantie que la chose se fasse, les négociations auraient suffisamment progressé pour que les deux parties annoncent publiquement un accord dans les jours à venir. Contactés sur le sujet, Microsoft comme Nuance n’ont pas souhaité commenter.

Un accord pourrait être trouvé bientôt aux alentours de 16 milliards de dollars

Difficile de savoir précisément pourquoi Microsoft voudrait acquérir Nuance. Un rachat pourrait cependant offrir un certain nombre d’avantages au géant américain. Nuance est bien connu pour son outil de reconnaissance vocale propulsé par l’intelligence artificielle et Microsoft pourrait intégrer cette technologie, ainsi que d’autres outils basés sur l’IA – y compris ceux pour le service client – dans ses propres produits. Cet accord potentiel pourrait aussi grandement servir les ambitions de Microsoft concernant le domaine de la santé. La firme de Redmond a déjà travaillé avec Nuance sur la plate-forme Cloud for Healthcare ainsi que d’autres projets de moindre envergure. L’un d’entre eux, par exemple, vis à transformer les conversations docteur-patient en enregistrements médicaux.

Et cela ne représenterait pas nécessairement un danger pour les technologies publiques de Nuance comme le logiciel de dictée vocale Dragon Anywhere. Il ne serait cependant pas surprenant de voir Microsoft repenser sa stratégie pour ce logiciel, alors ne soyez pas surpris si l’on finit par voir tout ou partie de ce logiciel arriver dans des apps et services Microsoft.