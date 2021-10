Microsoft s’engage à simplifier la réparation de ses produits

Microsoft fait un pas dans le bon sens pour faciliter la réparabilité de ses produits. Espérons que cela se verra vraiment.

Nos appareils électroniques sont aujourd’hui extrêmement compacts et très performants. Pour proposer de telles prestations, les fabricants doivent ruser, si l’on peut dire, et cela se fait aujourd’hui malheureusement grandement aux dépens de la réparabilité desdits produits. Une situation qui ne plait pas trop au grand public, évidemment, mais aussi à certains organismes officiels. Microsoft vient de s’engager à améliorer cet aspect sur ses futurs produits.

Microsoft fait un pas dans le bon sens pour faciliter la réparabilité de ses produits

Lorsque vous achetez un appareil d’une entreprise comme Apple ou Microsoft, si celui-ci est endommagé, vous n’aurez, la plupart du temps, d’autre choix que de le renvoyer au fabricant pour le faire réparer. Dans un sens, c’est assez logique dans la mesure où, étant le fabricant, il est le plus à même de le réparer, mais les réparateurs sont généralement bien moins chers pour ce faire.

Cela étant dit, le problème avec ces réparateurs tiers, c’est que certaines entreprises comme Apple rendent difficile, voire impossible l’opération. La firme de Cupertino a mis en place un dispositif venant désactiver Face ID dans le cas où un réparateur tiers viendrait changer l’écran d’un iPhone. Il y a cependant une bonne nouvelle sur ce point. Si certaines entreprises sont clairement réfractaires à cette idée du droit à la réparation, d’autres veulent redonner cette possibilité aux utilisateurs. C’est le cas de Microsoft.

Espérons que cela se verra vraiment

La firme de Redmond vient d’annoncer sa participation à étude indépendante tierce quant à l’impact sur le grand public de fabriquer des appareils plus faciles à réparer. Si l’on en croit les termes de cette étude, Microsoft s’engage à procéder aux changements nécessaires d’ici à la fin de l’année 2022. L’argument principal avancé par As You Sow – fondation à but non lucratif chargée de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises par le biais de la défense des actionnaires, de la formation de coalitions et de stratégies juridiques – est que fabriquer des appareils plus faciles à réparer pourraient avoir des avantages sur l’environnement et la société.

En effet, avec des appareils difficiles à réparer, les utilisateurs doivent souvent racheter un appareil, ce qui est certes bon pour les profits de l’entreprise mais qui vient contribuer au gaspillage électronique. Espérons que cette nouvelle approche et ce changement d’attitude de Microsoft inspirera d’autres entreprises de la tech et que celles-ci seront plus tolérantes envers les réparations tierces de leurs produits.