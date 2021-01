Microsoft révèle avoir, à une époque, tenté de racheter Nintendo

Le jeu vidéo existe depuis de nombreuses années maintenant. Son marché a connu un certain nombre d'acteurs différents. Il en reste aujourd'hui trois principaux...

Si le marché du jeu vidéo a évidemment beaucoup changé depuis l’apparition des tous premiers jeux et des premières consoles, il s’est depuis quelques années stabilisé et façonné autour de trois grands noms, à savoir Microsoft, Sony et Nintendo. Mais, comme souvent, les choses auraient pu être bien différentes. L’on apprend ainsi aujourd’hui que la firme de Redmond avait un jour tenté de racheter Big N.

Microsoft avait tenté de racheter Nintendo en 2001

Le marché du jeu vidéo est actuellement aux mains de trois sociétés internationales incontournables. Nous les avons citées juste ci-dessus, vous les connaissez très bien, il s’agit de Microsoft, Sony et Nintendo. Cela étant dit, il y a environ une vingtaine d’années, tout aurait pu basculer. Microsoft avait en effet tenté de réduire ce nombre à deux en tenter de racheter Nintendo.

Oui, vous avez bien lu. Cette tentative remonte à 2001, avant le lancement de la Xbox et elle nous est raconntée par Kevin Bachus, ancien directeur des relations publiques chez Microsoft. Notre homme a raconté à Bloomberg que le PDG de Microsoft de l’époque, Steve Ballmer, leur avait demandé de prendre contact avec Nintendo pour jauger de leur intérêt quant à un éventuel rachat par Microsoft.

Une tentative assez humiliante pour la firme de Redmond

Et selon Kevin Bachus, cette rencontre ne s’est pas franchement bien terminée pour le géant américain, c’est le moins que l’on puisse dire : “Steve [Ballmer, alors PDG de Microsoft, NDLR] nous a envoyés rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être rachetés. Ils se sont juste foutus de nous. Vraiment. Comme si quelqu’un passait une heure devant vous à rire de vous. C’est un peu comme ça que cette rencontre s’est déroulée.”

Difficile d’être vraiment surpris. Nintendo, à cette époque, était une entreprise à succès dans le monde du jeu vidéo, elle n’avait pas besoin de l’aide de Microsoft, quelle qu’elle fût. Mais il est toujours intéressant d’envisager que le futur, notre présent, aurait pu se faire avec seulement Microsoft et Sony.