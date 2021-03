Microsoft rebaptise le Xbox Live en Xbox Network

Le réseau en ligne Xbox Live devient le Xbox Network pour plus de clarté.

L’éditeur américain Microsoft a utilisé le nom Xbox Live pour désigner son service Xbox sous-jacent depuis son lancement initial il y a 18 ans. Des allusions à un changement de nom sont apparues en août dernier après que Microsoft ait mis à jour son contrat de services. À l’époque, la firme de Redmond avait déclaré qu’elle n’allait pas changer la marque du service et qu’elle n’avait pas l’intention de mettre fin au Xbox Live Gold. Au lieu de cela, Microsoft a annoncé une augmentation du prix de son service, que la société a dû rapidement annuler suite à la grogne des joueurs.

L’arrivée du Xbox Network de Microsoft n’enterre pas le terme “Xbox Live”

Avec ce changement de nom, les services en ligne de Microsoft s’appelleront désormais Xbox Network : “La mise à jour de Xbox Live à Xbox Network a pour but de distinguer le service sous-jacent des adhésions Xbox Live Gold“. L’abonnement pour accéder au jeu en ligne s’appellera toujours Xbox Live Gold, et le Xbox Game Pass Ultimate inclura également l’accès au Xbox Network, ainsi que la bibliothèque de jeux. Microsoft prévoit désormais de supprimer l’obligation d’abonnement pour les jeux free-to-play sur son réseau Xbox dans les mois à venir. Des jeux comme Fortnite ne nécessiteront donc plus de Xbox Live Gold, mais Microsoft n’a pas encore confirmé la date exacte à laquelle le paywall sera supprimé.