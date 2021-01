Microsoft raille Apple avec cette nouvelle publicité pour le Surface Pro 7

Le marketing est un moyen pour les géants de la tech de promouvoir leurs produits et de pointer du doigt la concurrence. Certains excellent dans ce domaine...

Vanter les mérites de ses produits dans les publicités n’est pas un exercice facile. Il y a plusieurs options pour ce faire. On peut se concentrer sur le produit en lui-même, faire appel un ambassadeur, partir sur quelque chose de très artistique ou railler un produit concurrent voire une marque concurrente. C’est ce que fait Microsoft avec sa publicité pour le Surface Pro 7.

Microsoft raille Apple pour vanter les mérites de son Surface Pro 7

La rivalité entre Microsoft et Apple remonte à plusieurs décennies, et ce bien que Microsoft ait aidé Apple à traverser une mauvaise passe lorsque le PDG de l’époque, Bill Gates, avait acheté pour 150 millions d’actions sans droit de vote d’Apple et avait offert à la marque à la pomme un accès gratuit à la suite Office sur les ordinateurs Mac.

Cela étant dit, la concurrence est, le plus souvent, une bonne chose. Cela pousse les entreprises à faire mieux, ce dont Microsoft tente aujourd’hui de nous convaincre dans leur dernière publicité en date où la firme de Redmond compare le Microsoft Surface Pro 7 à l’Apple MacBook Pro.

Dans la publicité en question, à découvrir ci-dessous, il est question du fait que le Surface Pro 7 soit livré avec un stylet et que celui-ci peut être utilisé pour dessiner et prendre des notes. Le tactile est aussi, évidemment, mis en avant, tout en rappelant la fonctionnalité très limitée du tactile restreint à la Touch Bar sur le MacBook Pro. Sur cet aspect, Apple semble admettre son échec, l’opération ne devrait pas être poursuivie avec les prochains modèles.

Microsoft explique aussi comment son Surface Pro 7 est plus transportable que le MacBook Pro grâce à son clavier détachable et comment il est “plus puissant” et aussi plus intéressant pour le jeu vidéo. Enfin et surtout le géant américain pointe du doigt le tarif. Le Surface Pro 7 est bien moins onéreux que le MacBook Pro. Des aspects tout à fait vrais, sur le papier. Finalement, il est uniquement question de préférence, un choix purement subjectif. Mais cette nouvelle publicité vient clairement entretenir la rivalité entre les deux gants.