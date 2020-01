Microsoft prépare les développeurs à son smartphone Surface Duo

Microsoft avait créé la sensation il y a quelques mois en dévoilant notamment son smartphone Android Surface Duo avec ses deux écrans. Une machine qui pourrait se révéler fort utile dans bien des situations. Aujourd'hui, le géant américain dévoile un premier SDK.

Si Microsoft n’est pas encore présent sur le marché des smartphones à écran pliable, la firme de Redmond a déjà beaucoup réfléchi au sujet. Elle a dans ses cartons un appareil hybride, un smartphone capable de se transformer en tablette au besoin. Celui-ci fut présenté officiellement l’année dernière, il s’agit du Surface Duo, un smartphone tournant sous Android, pouvant être plié ou déplié à loisir, avec deux écrans bien distincts. Les choses s’accélèrent aujourd’hui.

Microsoft publie un premier kit de développement pour son Surface Duo

Et le géant américain a vraiment envie que ce Surface Duo soit un succès. Il vient en effet de publier une première version de son kit de développement. Celui-ci permettra aux développeurs de commencer à se familiariser avec l’appareil pour créer des applications adaptées. Autrement dit, cela signifie que lorsque l’appareil sera effectivement commercialisé, les développeurs devraient être prêts et il devrait y avoir des applications compatibles sur le marché. Des applications qui tirent pleinement parti de ses deux écrans.

L’occasion pour les développeurs de se familiariser avec ce smartphone Android aux deux écrans

Microsoft n’est pas le seul, et pas le premier, à se lancer sur ce créneau. Il y a quelques années, Kyocera, notamment, avait lancé un appareil similaire. Plus récemment, c’est LG qui dévoilait un accessoire pour ses smartphones, un étui de protection qui ajouterait un second écran. Écran pliable à proprement parler ou écran secondaire, voilà en tout cas un nouveau form factor qui se cherche. Une chose est sûre, Microsoft est très intéressé. La sortie du Microsoft Surface Duo est actuellement prévue pour cette année. Lors de sa présentation officielle l’année dernière, il était question d’un processeur Snapdragon 855, datant de 2019 donc. Espérons que la firme de Redmond revoit sa fiche technique avant la commercialisation pour la remettre au goût du jour…