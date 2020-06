Microsoft préfère vendre des services que des consoles

La vente de consoles n'est pas une priorité pour Microsoft.

Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, estime être plus préoccupé par la croissance de ses services comme le Xbox Game Pass et prochainement Project xCloud (cloud gaming avec les technologies Azure) que par les ventes de consoles, et ce même si la Xbox Series X est attendue pour la fin de l’année avec potentiellement une Xbox Series S (Xbox Lockhart) en complément : “Nous sommes dans le domaine du loisir. Nous ne sommes pas obligatoire. Nous ne sommes pas de la nourriture, nous ne sommes pas un abri. Nous voulons être sûr de fournir la juste valeur aux consommateurs. Le prix va être important, mais notre stratégie s’articule autour du joueur, pas de l’appareil. Si une famille pense que ce n’est pas la bonne année pour acheter une nouvelle Xbox, pas de problème. Notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de Xbox qu’on vendra cette année. Nous nous concentrons sur la distribution des services à travers le Xbox Game Pass qui permet aux joueurs de se construire un catalogue contre un abonnement mensuel.”

Microsoft privilégie les services avec Xbox

Le programme Xbox All Access qui permettra de se procurer une Xbox Series X contre un paiement mensuel étalé sur deux ans est un atout pour l’éditeur américain : “Nous avons un programme d’abonnement qui permet aux gens d’acheter leur prochaine console en payant une redevance mensuelle. Et si ce n’est pas le moment pour vous d’acheter une nouvelle console, et que vous allez rester avec la console que vous avez, nous allons continuer à soutenir cette console“. Cette offre devrait arriver en France, comme l’avait annoncé Ina Gelbert, la directrice de Xbox France : “On a déjà commencé les discussions avec les distributeurs, ça demande beaucoup de préparations en amont. Il faut des partenaires bancaires, tout un système d’abonnement, une interface pour gérer ce projet. L’idée c’est de rendre le gaming accessible et donc au lieu de devoir payer en une seule fois pour le prix d’une console et des abonnements qui vont avec, c’est de proposer nos différentes consoles qui puissent correspondre à un budget qu’a le gamer aujourd’hui de disponible“. Rappelons que Xbox All Access est déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, des pays habitués à ce genre de location payante.

Pas de retard pour Microsoft et le lancement de la Xbox Series X

Malgré la pandémie de coronavirus, Phil Spencer rassure les fans concernant l’arrivée de la Xbox Series X pour fin 2020 : “Il semble que nous entrons dans une période de grande incertitude économique. La chose sur laquelle je me concentre probablement le plus est l’environnement macro-économique. Nous voyons l’impact des mises à pied et des licenciements. C’est difficile. Nous avons sans doute quelques semaines de retard dans notre cycle de test, mais je pense que nous allons être capable d’absorber ce retard dans le calendrier et j’ai une grande confiance pour ce qui est de notre lancement automnal. Nous voulons être à l’écoute de nos fans au moment du lancement.“