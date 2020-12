Microsoft pourrait suivre les pas d’Apple et fabriquer son propre processeur

Fabriquer un ordinateur demande des connaissances dans de très nombreux domaines. Et l'on ne parle pas ici de concevoir chacun des composants internes...

Les fabricants d’ordinateurs font appel à nombre de fournisseurs pour certains composants, plus ou moins importants, qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas fabriquer eux-mêmes. C’est une solution de facilité, certes, mais qui a un impact évident sur les coûts de fabrication. Et qui vous rend dépendant, dans une certaine mesure, desdits fournisseurs. Une situation qu’Apple a de plus en plus de mal à supporter. Et qui pourrait donner des idées à Microsoft.

Microsoft voudrait-il fabriquer lui aussi ses propres processeurs ?

En ce qui concerne les fabricants d’ordinateurs, Apple est le seul à fabriquer ses propres processeurs avec la puce M1 qui fut officialisée il y a quelques mois. Si certains ont exprimé leur scepticisme face à l’intention d’Apple de prendre ses distances d’Intel, qui est plus ou moins le choix par défaut pour les processeurs d’ordinateurs, les premières critiques des machines en question sont très favorables, la puce semblant être clairement très efficace.

À tel point en vérité que cette décision de la firme de Cupertino pourrait avoir inspiré l’un de ses grands concurrents, Microsoft. Selon un rapport de Bloomberg, il semblerait que le géant de Redmond serait lui aussi intéressé par la fabrication de puces basées sur l’architecture ARM qui pourraient servir à propulser les machines Surface voire être suffisamment performantes pour être intégrées dans les datacenters de Microsoft.

Le géant américain laisse encore planer le doute

Pour l’heure, Microsoft dispose déjà de ses propres puces, en quelque sorte, avec ses puces SQ1 utilisées dans le Surface Pro X. Cela étant dit, c’est une puce basée sur le design existant de Qualcomm. Autrement dit, il s’agit là davantage d’un effort collaboratif entre les deux entreprises. Le rapport de Bloomberg suggère que Microsoft veuille quelque chose de plus interne encore.

Le géant américain a rapidement répondu à ce rapport. Selon le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, “dans la mesure où les puces silicium sont un élément fondamental de notre technologie, nous continuons d’investir dans nos propres capacités concernant le design, la production et les outils, tout en encourageant et en renforçant nos partenariats avec de nombreux fournisseurs de puces.”