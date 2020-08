Microsoft pourrait finalement décider de racheter tout TikTok

TikTok n'est plus en odeur de sainteté aux États-Unis, en l'état tout du moins. L'Administration Trump bannira l'application sur le territoire si un rachat n'est pas finalisé très bientôt. Et Microsoft pourrait décrocher le jackpot.

Alors que TikTok est actuellement exposé à un possible bannissement aux États-Unis, il a récemment été confirmé que Microsoft était intéressé par racheter toute la gestion américaine l’entreprise. Cela ferait de TikTok une société américaine sans aucun lien avec la Chine dans la mesure où les opérations sur le territoire américain ne seraient plus contrôlées par la maison-mère chinoise de TikTok, ByteDance.

Microsoft envisagerait de racheter la totalité de TikTok

Cela étant dit, il semblerait que la firme de Redmond puisse préparer une acquisition de bien plus grande envergure. Si l’on en croit un rapport du Financial Times, des sources proches du dossier auraient laissé entendre que Microsoft ne serait pas intéressé uniquement par la gestion aux États-Unis mais par toute l’entreprise.

Autrement dit, si cette opération était avérée, Microsoft contrôlerait TikTok dans sa totalité, dans le monde entier, et pas seulement aux États-Unis. Microsoft n’aurait pas non plus la main sur la version purement chinoise de l’application, à savoir Douyin, mais tout le reste passerait sous son contrôle. Le rapport affirme aussi que le géant de Redmond offrirait une année à ByteDance pour prendre ses distances avec TikTok et gérer les éventuels problèmes de sécurité qui pourraient subsister.

Une transaction de très grande ampleur qui serait très longue à finaliser

Les sources du journal auraient aussi fait part de leur crainte quant à cette date butoir de une année, bien trop courte, semble-t-il. Il faudrait pas moins de huit longues années pour finaliser une transaction de cette ampleur. Peu importe, finalement, comment la situation évolue, TikTok a jusqu’au 15 septembre pour se trouver un acheteur américain sans quoi toute l’application sera bannie aux États-Unis.