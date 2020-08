Microsoft pourrait devenir le nouveau propriétaire de TikTok

Bien que très populaire, TikTok est dans une position très délicate à cause des tensions entre les États-Unis et la Chine. Un changement de propriétaire pourrait résoudre ce souci. Et il se murmure que Microsoft serait intéressé.

Le gouvernement américain avait annoncé il y a quelque temps envisager sérieusement de bannir TikTok. Ceci parce que la maison-mère de TikTok, ByteDance, est une entreprise chinoise et à cause des tensions actuelles entre les deux pays, la position de TikTok est plus que délicate. Aujourd’hui, selon un rapport de Bloomberg, on apprend que la situation pourrait évoluer rapidement.

Microsoft serait intéressé par l’acquisition de TikTok

Si l’on en croit le rapport du média américain, selon des sources proches du dossier, le Président des États-Unis Donal Trump pourrait, d’une manière ou d’une autre, forcer ByteDance à vendre TikTok, ou tout du moins sa filiale américaine. Mais qui pourrait racheter l’entreprise ? D’après un tweet de Charles Gasparino, de Fox Business Network, Microsoft se serait montré intéressé.

TikTok ne cesse de défendre sa position, et ses intérêts, dans cette histoire, affirmant que malgré le fait que sa maison-mère soit ByteDance, il s’agit d’une entreprise basée aux États-Unis. Le gouvernement américain clame de son côté que TikTok est devenu une plate-forme promouvant la désinformation et qu’elle pourrait être utilisée pour espionner le pays en utilisant les données de ses utilisateurs.

Si tant est que ByteDance décide de vendre

Que ces craintes et accusations soient légitimes ou non est une autre histoire. Le fait est que TikTok est actuellement bel et bien pris entre deux feux, entre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Difficile de savoir si TikTok sera effectivement vendu ou non, encore moins à Microsoft, mais les rumeurs sont ce qu’elles sont. À suivre !