Microsoft : Phil Spencer s’exprime sur les NFT dans les jeux vidéo

Le boss de Xbox se dit prudent quant à la façon dont les NFT sont actuellement envisagés dans les jeux.

Si les jetons non fongibles (un objet numérique rattaché une identité numérique qui est reliée à un ensemble non vide de propriétaires), ou NFT, ont pris de l’importance dans de nombreux domaines, notamment celui des jeux vidéo grâce à Atari, Electronic Arts, Ubisoft et prochainement Sony Interactive Entertainment, plusieurs personnes se montrent encore très prudents vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Steam de Valve a mis en place une politique interdisant tout jeu utilisant la technologie blockchain qui permet les NFT et les crypto-monnaies.

Les NFT n’intéressent pas Phil Spencer pour le moment

Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, se dit méfiant et estime qu’ils sont actuellement plus exploités que créatifs : “Je pense qu’il y a beaucoup de spéculation et d’expérimentation, et que certaines des créations que je vois aujourd’hui relèvent plus de l’exploitation que du divertissement. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire que chaque jeu NFT soit exploité. Je pense simplement que nous sommes dans cette période où les gens le découvrent. Et je peux comprendre qu’au début, vous voyez beaucoup de choses qui ne sont probablement pas des choses que vous voulez avoir dans votre magasin. Je pense que tout ce que nous regardons dans notre vitrine et que nous considérons comme de l’exploitation serait quelque chose sur lequel nous prendrions des mesures. Nous ne voulons pas de ce genre de contenu.“