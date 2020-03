Microsoft : Phil Spencer s’exprime sur l’avenir des consoles de salon

La patron de Xbox estime que le cloud gaming va prendre petit à petit le dessus sur les consoles.

Pour ne pas froisser les fans de la marque au X vert, et surtout les futurs possesseurs d’une Xbox Series X, Phil Spencer de Microsoft a tenu un double durant le podcast AIAS Game Maker’s Notebook où Ted Price (fondateur d’Insomniac Games, filiale de Sony) voulait savoir si les consoles étaient potentiellement menacées par le cloud gaming qui intéresse de plus en plus d’acteurs du monde de la high-tech et des technologies (Google, Nvidia, Tencent, Amazon, Shadow, Blacknut) : “J’estime qu’en arriver à un point où vous n’avez plus besoin d’avoir un appareil spécifique pour jouer à un jeu aide l’industrie. Et j’ai bien conscience que tout le monde ne partage pas cette croyance. Mais cela ne veut pour autant pas dire que posséder un appareil ne fait pas partie de mon expérience de jeu. Je pense que j’aurais une console de jeu branchée à ma télévision pendant encore au moins dix ans. Je pense que la meilleure façon de jouer sur ma télévision sera d’avoir un appareil branché sur cette dernière, de télécharger le jeu et de jouer. Mais il arrive que je ne sois pas devant ma télévision. Je ne suis parfois pas devant un appareil qui dispose de la capacité native de faire tourner des jeux et c’est pourquoi nous avons fait le pari du cloud.”

Il faut donc comprendre que le cloud gaming est un service prioritaire au sein de Xbox, ce qui est compréhensible au vu des investissements pour Project xCloud. Si Phil Spencer vante encore les mérites des consoles de salon, il a déjà la tête ailleurs. La Xbox Series X pourrait être la dernière console de Microsoft, et servir de hub à l’avenir.

The Wonderful 101 : Remastered, pas de version Xbox One

Alors que toutes les consoles devaient l’accueillir, Hideki Kamiya de PlatinumGames est malheureusement contraint d’annuler le portage Xbox One de la version améliorée de The Wonderful 101 à cause de divers problèmes techniques liés à la console de Microsoft : “Nous prévoyions et souhaitions le sortir sur Xbox One. Mais dans les faits, le moteur original du jeu et le moteur nécessaire pour le faire tourner sur Xbox One sont très différents et il n’est pas simple de le porter sur Xbox One comme c’est le cas sur les autres machines. Par conséquent, nous avons malheureusement eu à renoncer à la sortie du jeu sur Xbox One (…) C’est une chose très coûteuse à faire et nous n’avons pas les capacités pour le faire en interne. Mais je ne veux pas dire que cela ne se fera jamais. Si les bonnes conditions sont réunies et que nous obtenons assez d’argent, cela sera peut-être possible. Mais c’est quelque chose qui coûte cher à faire. Mais nous souhaitions le faire, c’est uniquement pour cette raison que nous ne l’avons pas fait.“