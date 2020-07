Microsoft : Phil Spencer n’aime pas la guerre des consoles

Phil Spencer, l'homme fort du gaming chez l'éditeur américain Microsoft, souhaite que la mentalité des joueurs changent et que la fameuse guerre des consoles cesse car elle n'aide pas l'industrie vidéoludique.

La guerre des consoles existe depuis des années, mais elle devient de plus en plus malsaine à cause des réseaux sociaux. Si la rhétorique agressive et parfois toxique de certains fans est susceptible d’être exacerbée avec l’arrivée des PS5 et Xbox Series X, Phil Spencer de Microsoft estime qu’il est temps d’aller au-delà de cela : “Cette idée qui veut que pour que l’industrie se développe, certaines entreprises doivent réussir et d’autres échouer… elle n’aide pas le jeu vidéo à atteindre le potentiel qu’il devrait avoir. Nous devrions être poussés à aider le jeu vidéo à se développer pour que les créateurs prennent les plus grands risques possibles. Lorsqu’un grand jeu sort, nous devrions l’applaudir, qu’il soit sur PC, sur les consoles PlayStation ou sur Switch. Nous devrions nous concentrer sur cette industrie que nous aimons et la voir continuer à se développer. Et nous devrions la protéger des problèmes qu’elle connaît. Si nous devons dépenser de l’énergie, dépensons-la pour ces choses-là, pas pour dire ‘mon morceau de plastique est meilleur que le tien’. Je ne pense pas que ce soit une conversation productive.”

Microsoft veut séduire tous les joueurs, pas uniquement les consoleux

Peu à peu, la firme de Redmond efface volontairement la frontière entre le monde du PC et celui des consoles de jeux : “Notre stratégie tourne autour du joueur plutôt que sur le périphérique. Nous créons des machines pour laisser les utilisateurs décider où ils veulent s’amuser. En tant que joueurs, ils sont à la base de notre stratégie. Nous voulons juste faire des jeux là où les gens veulent y jouer. Vous pouvez avoir l’expérience complète bien évidemment sur une console Xbox, vous y trouvez le Game Pass comme le Xbox Live, ou encore nos jeux first party. Au cours des dernières années que vous mentionnez, nous avons beaucoup travaillé pour apporter cette expérience complète sur ordinateur. Donc quand les gens jouent sur PC, ils se connectent au Xbox Live, ils y trouvent le Game Pass ainsi qu’une grande librairie de jeux, nos jeux first party sont également là, et ils peuvent jouer avec leurs amis peu importe le périphérique sur lequel ils sont. Et nous avons bâti une relation forte avec Valve et Steam en autorisant une expérience similaire. Pour nous, il s’agit d’une expérience complète quel que soit l’endroit où la personne joue. Mais notre console est d’une certaine manière l’âme de ce que Xbox représente. Et nous sommes très enthousiastes à propos du lancement de notre nouvelle machine cette année.”

La fermeture de Mixer est une décision un peu trop hâtive pour Phil Spencer

Phil Spencer se dit déçu à propos de la fermeture de la plateforme Mixer mais ne regrette rien : “C’est évidemment une déception lorsque vous essayez de développer quelque chose à l’échelle nécessaire et que vous n’y arrivez pas… Je n’ai pas de regrets. Vous prenez des décisions en vous basant sur les meilleures informations dont vous disposez à ce moment-là, vous faites de votre mieux, nous sommes dans une industrie créative axée sur les succès. Et si nous entrons dans cet espace, nous avons peur d’être déçus de ne pas atteindre ce que nous essayons d’atteindre en tant qu’organisation… Je pense qu’il est fondamental pour nous de ne pas avoir peur d’essayer des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Et c’est tout simplement l’art de faire des jeux vidéo. En ce qui concerne notre stratégie, je me sens vraiment bien. La communauté Xbox Live compte près de 100 millions de joueurs par mois, qui se développent sur toutes les plateformes. Nous voyons des gens arriver d’iOS, d’Android, nous sommes sur Switch maintenant, nous sommes sur PC, nous sommes évidemment sur Xbox. Nous voyons cette communauté continuer à se développer, mais en réfléchissant plus loin, nous devons être sur tous les endroits où les gens pourraient avoir envie d’aller jouer. Et notre stratégie avec Project xCloud nous permet de le faire. Nous voulons être en mesure de fournir n’importe quel endroit, n’importe quel appareil où les gens pourraient jouer à un jeu Xbox. Cela ne veut pas dire que nous devons posséder toutes ces plates-formes sociales, mais nous avons des conversations très fortes avec beaucoup d’entre elles sur les endroits où Project xCloud sera disponible. Et pour nos créateurs de contenu, ce n’est qu’une autre façon de trouver de nouveaux joueurs et de leur fournir du contenu de qualité dans un nouveau contexte. C’est l’une des choses qui les passionnent le plus.“